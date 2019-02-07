Бартомеу: «Месси однажды завершит карьеру, нужно к этому готовиться»

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, что клуб должен быть готов к тому моменту, когда нападающий каталонцев Лионель Месси завершит карьеру.

Я знаю, что однажды Месси объявит о завершении карьеры. Мы должны подготовить клуб к будущему. Мы приглашаем в команду талантливых молодых игроков, потому что «Барселона» должна продлевать эту эпоху успеха. Эта ответственность лежит на нас. Мой президентский срок истекает через два сезона. Я должен оставить клуб в отличном состоянии, чтобы сказать своему преемнику: «Это наше наследие».