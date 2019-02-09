Сульшер: «Покупка суперзвёзд не сделает МЮ претендентами на чемпионство»

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о том, в скольких новичках МЮ будет нуждаться этим летом.

Думаю, это будет зависеть от того, кто останется с нами. Если каждый из футболистов прибавит на один-два процента... В общем, дело не в количестве игроков.

Новичок должен стать правильным приобретением, должен вписываться в состав. Нужно, чтобы его личность соответствовала команде. Сама по себе покупка суперзвезды не сделает из команды, борющейся за топ-4, претендента на чемпионство.