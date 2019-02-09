Сарри: «Надеюсь, что являюсь для Игуаина футбольным отцом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказал мнение о новичке лондонцев Гонсало Игуаине, с которым ранее работал в «Наполи».

Надеюсь, что являюсь для Игуаина футбольным отцом. Думаю, что ментально мы с ним одинаковы. Считаю, что Гонсало вписывается в мою философию. Так что эмоции очень приятные. Это эмоции футбола.

Игуаину, в первую очередь, нужна уверенность в себе. Он нуждается в хороших отношениях с тренером и партнёрами по команде. Иногда ему требуется месседж от тренера не пресс-конференции.

На данный момент он очень увлечён делом. Он может провести действительно хороший сезон, точнее, его вторую часть.

Как вы могли заметить в прошлом матче, Эден [Азар] часто пасовал на Госнало. Они говорят с мячом на одном и том же языке. Так что я считаю, что Гонсало будет играть важную роль для «Челси».