Азар: «Тренеры в „Челси“ всегда хотят, чтобы я забивал по 50 голов»

Полузащитник «Челси» Эден Азар отметил, что тренеры лондонской команды всегда ждали и продолжают ждать от него подвигов на поле.

Я вовсе не эгоист. Мои черты могут быть моей слабостью и не дать мне стать лучшим игроком планеты.

Такие тренеры как Моуриньо, Конте (а теперь Сарри) хотят, чтобы я забивал по 40-50 голов за сезон, но могу ли я это сделать? Я не уверен. Возможно, они думают иначе, но я знаю себя и не думаю, что смогу. Однако я попробую.

Мне нравится быть «звездой», но я также люблю отдавать мяч своим партнёрам, чтобы они забивали голы. Моя цель – помочь команде выиграть какой-нибудь трофей.