Малком: «Я уже 100 раз пересмотрел свой гол в ворота „Реала“»

Нападающий «Барселоны» Малком рассказал о том, что чувствовал до и после матча с «Реалом» (1:1) в полуфинале Кубка Испании.

Я узнал, что выйду в старте прямо перед началом матча. Когда увидел своё имя в списке, я только сказал «оу». Но я был подготовлен к тому, чтобы провести хороший матч.

Месси сказал мне сохранять спокойствие, я так и сделал и провёл хороший поединок. Всегда буду рассказывать своим детям и внукам о том, что играл рядом с лучшими футболистами.

«Реал» всегда остаётся сложным соперником, но игра была хорошей. Я уже 100 раз пересмотрел свой гол. Я очень рад тому, как сложился этот матч. Мы не смогли добиться желанной победы, но мы отправимся за ней на «Бернабеу», чтобы выйти в финал турнира.