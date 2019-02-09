Эмери: «Пока что мы аутсайдеры в борьбе за топ-4»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подчеркнул, что на данный момент «Челси» и «Манчестер Юнайтед» являются фаворитами в борьбе за место в первой четвёрке АПЛ .

Да, сейчас мы аутсайдеры в борьбе за топ-4, потому что идём на шестом месте в таблице.

В первую очередь нужно сказать, что есть команды, которые на данный момент лучше нас. Но мы должны сохранять спокойствие и быть очень требовательными к себе в работе и быть стабильными на протяжении всех 38 туров.

На данный момент «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» имеют большую разницу с «Арсеналом», но также и с другими большими клубами – «Челси» и МЮ , однако эти две команды находятся ближе к первой тройке, чем мы.

Мы можем считать, что наш путь тяжёл, но его можно преодолеть. Потому что мы отстаём от «Челси» на три очка, а от «Манчестер Юнайтед» – всего на одно. Хотя это две очень большие команды.

Полагаю, мы должны продолжать верить в то, что мы способны быть в топ-4, но также помнить о сложности этой задачи.