Гвардиола: «„Реал“ – не лучшая команда десятилетия»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не включил «Реал» в тройку лучших команд последних десяти лет.

Поклонники «Реала» расстроились из-за меня. Они говорят о том, что «Реал» является лучшей командой в Европе.

«Реал» – лучшая команда десятилетия в Европе, но только если не считать внутренние трофеи. «Ювентус», «Барселона» и «Бавария» выиграли домашний чемпионат 6 или 7 раз, а «Реал» – только два раза.

Уверен, Солари правильно поймёт мои слова. Полагаю, теперь они [болельщики «Реала»] будут удовлетворены тем, что я сказал.