Гвардиола: «Мы знали, что „Ливерпуль“ снова начнёт побеждать»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:2 Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 2:0 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир -:- Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам -:- Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган -:- Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 2:4 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет -:- Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:1
(2:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Роял Пари (Санта-Крус-де-ла-Сьерра)Роял Пари - - -
03:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:1
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 4.5 4.1 1.67
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 3:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак - - -
19:05 сегодня Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Насср (Эр-Рияд)Аль-Насср - - -
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Гвардиола: «Мы знали, что „Ливерпуль“ снова начнёт побеждать»

сегодня, 06:51
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 28-го тура АПЛ высказался относительно борьбы с «Ливерпулем» за чемпионство. Мерсисайдцы также выиграли свой матч (против «Уотфорда» - 5:1) и по-прежнему опережают «горожан» на одно очко. В свою очередь, идущий на 3-й строчке «Тоттенхэм» проиграл «Челси» и отстаёт от лидера таблицы уже на 9 пунктов.

Мы знали, что «Ливерпуль» снова начнёт побеждать. Это команда топ-класса, мы это знаем. 

Теперь отставание третьей команды от нас составляет 8 очков, от лидеров – 9. Впереди 10 матчей, за время которых может случиться многое. Думаю, и мы, и «Ливерпуль» будем терять очки.

Сейчас нам важно передохнуть, восстановиться и подготовиться к матчу с «Борнмутом».

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