Гвардиола: «Мы знали, что „Ливерпуль“ снова начнёт побеждать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Вест Хэмом» (1:0) в матче 28-го тура АПЛ высказался относительно борьбы с «Ливерпулем» за чемпионство. Мерсисайдцы также выиграли свой матч (против «Уотфорда» - 5:1) и по-прежнему опережают «горожан» на одно очко. В свою очередь, идущий на 3-й строчке «Тоттенхэм» проиграл «Челси» и отстаёт от лидера таблицы уже на 9 пунктов.

Мы знали, что «Ливерпуль» снова начнёт побеждать. Это команда топ-класса, мы это знаем.

Теперь отставание третьей команды от нас составляет 8 очков, от лидеров – 9. Впереди 10 матчей, за время которых может случиться многое. Думаю, и мы, и «Ливерпуль» будем терять очки.

Сейчас нам важно передохнуть, восстановиться и подготовиться к матчу с «Борнмутом».