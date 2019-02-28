Альба: «Мы одержали убедительную победу над „Реалом“»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал победу над «Реалом» (3:0) в ответной полуфинальной встрече Кубка Испании.

Мы высоко ценим Кубок Испании, и «Реал» тоже хотел заполучить этот трофей. Нам пришлось нелегко, но в целом мы были хороши.

Мы победили, забив три гола, это не так-то просто. В конечном итоге, это победа с крупным счётом. Это очень хороший результат для «Барселоны», который сделает нас сильнее.

Мы были лучшей командой в матче против серьёзнейшего соперника. А на их стадионе добиться этого непросто. «Реал» всегда был трудным соперником, но мы одержали убедительную победу.