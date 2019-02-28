Каземиро: «Нам не хватило Роналду? Он уже здесь не играет»

Полузащитник «Реала» Каземиро после поражения от «Барселоны» (0:3) в ответном полуфинальном матче Кубка Испании ответил на вопрос о бывшем бомбардире «сливочных» Криштиану Роналду.

Сегодня «Реалу» не хватило Роналду?

Мы не можем говорить о тех, кого здесь уже нет. Криштиану уже не здесь, а неделю назад лучшим в мире номером 9 был Карим Бензема.

Теперь мы должны сражаться за своё имя. Мы не забили, но проделали большую работу, много боролись и создали большое количество моментов. Однако, если вы не используете свои возможности, соперник сам доставит вам проблемы, что и случилось.

Упущенные шансы Винисиуса? Говорить только о нём нечестно. Он смелый, дерзкий и ничего не боится. Для его возраста он демонстрирует впечатляющий уровень игры.