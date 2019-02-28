Клопп: «Именно такой футбол мы и хотим показывать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Уотфордом» (5:0) в матче 28-го тура АПЛ .

Конечно, я доволен. Это был именно тот футбол, которого мы хотели. С одной стороны, это победа со счётом 5:0, где каждый выступил на очень высоком уровне, но я всё равно хочу сказать, что оба наших центральных защитника проделали выдающуюся работу в обороне, а вратарь сделал два потрясающих сейва. Здесь стоит отметить и уровень нашего соперника.

Мы всегда хотели играть подобным образом в каждом матче. Иногда это возможно, иногда – не совсем. Но вы должны быть стабильными, и парни всегда были стабильны и очень подвижны в атаке.