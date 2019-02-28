Де Брюйне: «Нам всё равно, что в каждом матче от нас ждут разгромных побед»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал минимальную победу над «Вест Хэмом» в матче 28-го тура АПЛ .

Думаю, мы сыграли очень хорошо. Единственное, что мы не сделали – не забили больше мячей. Но я не думаю, что мы дали хоть один шанс «Вест Хэму». Если не считать, что нам не удалось забить больше одного мяча, думаю, мы провели очень хороший матч.

Я считаю, что самое главное – это создавать моменты. Некоторые из наших ударов рикошетили в сторону от ворот, в других моментах нам не хватало последнего паса. Такое случается. В конечном итоге, мы победили, и это очень важно.

Это было хорошее выступление. Знаю, люди ожидают, что в каждом матче мы будем побеждать со счётом 5:0, но нас это не волнует. Два с половиной дня назад мы провели тяжёлый матч, и сегодня снова показали хорошую игру.