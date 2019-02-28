Сарри: «Игроки попросили меня опустить линию прессинга, и я согласился»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 28-го тура АПЛ .

В начале матча мы прессинговали очень высоко. Нам удалось 10 раз вернуть себе мяч на половине поля соперника. Дальше нам стало тяжелее, поскольку всего три дня назад мы провели тяжелейшие 120 минут. Игроки попросили меня опустить линию прессинга чуть ниже, и я согласился. Мы надёжно защищались, так же как и в матчах против «Манчестер Сити» и «Мальме». В последних трёх матчах наша оборона сыграла очень хорошо. Уровень мотивации, концентрации и агрессии сейчас даже выше, чем был раньше.

Это был очень важный матч с точки зрения отношений с болельщиками. Тем не менее, я тренер, и мне необходимо думать прежде всего о команде.

Нам необходимо обрести стабильность. Мы должны демонстрировать эту страсть на протяжении десятка матчей. Мы можем выиграть не все из них, но у нас должно быть стремление биться.

Нам нужны очки. Мы боремся за место в топ-4, и поэтому сегодняшняя победа имеет огромное значение. Мы отстаем [от «Тоттенхэма»] на 7 очков. Это много, но у нас есть матч в запасе.