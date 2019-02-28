Сарри: «Игроки попросили меня опустить линию прессинга, и я согласился»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:2 Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 2:0 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:0 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир -:- Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гокулам (Кожикоде)Гокулам -:- Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган -:- Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 2:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет -:- Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
01:15 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:1
(2:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Роял Пари (Санта-Крус-де-ла-Сьерра)Роял Пари - - -
03:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:1
(4:5 п.) 		Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг - - -
Нидерланды. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 4.5 4.1 1.67
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 3:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 3:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак - - -
19:05 сегодня Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход -:- Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)Аль-Шабаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Насср (Эр-Рияд)Аль-Насср - - -
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Сарри: «Игроки попросили меня опустить линию прессинга, и я согласился»

сегодня, 05:34
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 28-го тура АПЛ.

В начале матча мы прессинговали очень высоко. Нам удалось 10 раз вернуть себе мяч на половине поля соперника. Дальше нам стало тяжелее, поскольку всего три дня назад мы провели тяжелейшие 120 минут. Игроки попросили меня опустить линию прессинга чуть ниже, и я согласился. Мы надёжно защищались, так же как и в матчах против «Манчестер Сити» и «Мальме». В последних трёх матчах наша оборона сыграла очень хорошо. Уровень мотивации, концентрации и агрессии сейчас даже выше, чем был раньше.

Это был очень важный матч с точки зрения отношений с болельщиками. Тем не менее, я тренер, и мне необходимо думать прежде всего о команде. 

Нам необходимо обрести стабильность. Мы должны демонстрировать эту страсть на протяжении десятка матчей. Мы можем выиграть не все из них, но у нас должно быть стремление биться. 

Нам нужны очки. Мы боремся за место в топ-4, и поэтому сегодняшняя победа имеет огромное значение. Мы отстаем [от «Тоттенхэма»] на 7 очков. Это много, но у нас есть матч в запасе.

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