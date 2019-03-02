Барелла: «Хочу забыть этот пенальти. Мы обыграли „Интер“ – это главное»

Полузащитник «Кальяри» Николо Барелла прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в матче 26-го тура Серии А. Итоговый счёт встречи мог стать 3:1, но Барелла не реализовал пенальти, ударив выше перекладины.

Хочу забыть этот пенальти. Мы выиграли, и это главное. Я собирался пробить одним образом, затем увидел движение вратаря и попытался изменить направление, но потерял равновесие, и мяч пошёл выше.

«Кальяри» показал отличную игру. Мы понимали, что должны будем показать этот боевой дух. Мы прогрессируем, и это очередной шаг вперёд для нас. Мы не должны останавливаться на достигнутом.