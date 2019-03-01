Эмери: «Мы можем финишировать выше „Тоттенхэма“»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери рассуждает о противостоянии с «Тоттенхэмом».
Мы можем обойти их в турнирной таблице. В каждом матче можно набрать 3 очка. Ещё две недели назад мы отставали от «Тоттенхэма» на 10 очков, а сейчас - на четыре. Грядущий матч важен для обеих команд. Нужно просто верить в себя, не забывая о плане на поединок.
Но эти таинственные три очка достанутся, скорей всего, другой команде, тренер которой думает не о количестве очков, а совсем о другом перед матчем.
Но эти таинственные три очка достанутся, скорей всего, другой команде, тренер которой думает не о количестве очков, а совсем о другом перед матчем.
Ну и как теперь там ? Внизу ? Нормуль матчи с БАТЭ и равнясь-смирно на TOTTENHAM HOTSPUR F.C. ???
Ну и как теперь там ? Внизу ? Нормуль матчи с БАТЭ и равнясь-смирно на TOTTENHAM HOTSPUR F.C. ???
Как у Арсенала, так и у Тоттена будет план и, скорее всего, поражения в нём не запланировано..:))
Тут, как бы ещё канониров снизу МЮ не поджал..:))
Как у Арсенала, так и у Тоттена будет план и, скорее всего, поражения в нём не запланировано..:))
Тут, как бы ещё канониров снизу МЮ не поджал..:))