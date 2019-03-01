Эмери: «Мы можем финишировать выше „Тоттенхэма“»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери рассуждает о противостоянии с «Тоттенхэмом».

Мы можем обойти их в турнирной таблице. В каждом матче можно набрать 3 очка. Ещё две недели назад мы отставали от «Тоттенхэма» на 10 очков, а сейчас - на четыре. Грядущий матч важен для обеих команд. Нужно просто верить в себя, не забывая о плане на поединок.