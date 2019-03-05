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Самедов: «Гулиев - отличный футболист»

вчера, 21:18

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов поделился мнением о хавбеке «Спартака» Аязе Гулиеве, перед которым стоит выбор, за какую сборную выступать: России или Азербайджана.

У каждого футболиста своя голова на плечах. Ему решать, как строить свою карьеру. Это должно быть лично его выбором. В таких ситуациях я никому ничего советовать не хочу. Аяз – отличный футболист, и у него есть своя голова. Думаю, он примет верное для себя решение.

Напомним, что Гулиев перешел в «Спартак» минувшей зимой.

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Все комментарии
kust07
kust07
   258 / 933
сегодня в 00:34
У нас своих Гулиевых полно
1 команда
1 команда
   124 / 933
сегодня в 00:14
Самедов, Гулиев, какая разница кто будет позорить свиней.
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 23:54
Эстафету арбузника принял.
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   137 / 933
вчера в 22:45
ГЛАВНОЕ НЕ У КОНЕБОМЖЕЙ, ОТТУДА ТОЛЬКО В КИТАЙ
time out
time out
   24 / 933
вчера в 22:19
Сборную позорят всякие Заболотные. А главный позор нашего футбола - это зенит! Сообщаю это специально для свиньи в красных сапогах.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил particular
   4 / 933
вчера в 22:17
как и большинство мнений в новостях)
particular
particular
   7 / 933
вчера в 21:53
Самедов поделился мнением, которое пронизано шаблонами, а так же боязнью и нежеланием дать дельный совет... Сказал, как в воду...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 21:50
В Ростове бы прогрессировал, в пищевике толку не будет!
Т34
Т34
   20 / 933
вчера в 21:40
Выбор для Гулиева не простой. Но делать его придется.
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 21:39
В сборную России его не позовут - слабоват для сборной! Если Баку позовёт - соглашаться немедленно!
FILL3286
FILL3286
   13 / 933
вчера в 21:31
паредас: забалотный с молло лучшие!!
Nafnafik
Nafnafik
   55 / 933
вчера в 21:26
Лучше за Азербайджан, или за Россию, но не играя в спартаке. Спартачи сборную только позорят.
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