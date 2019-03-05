Самедов: «Гулиев - отличный футболист»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов поделился мнением о хавбеке «Спартака» Аязе Гулиеве, перед которым стоит выбор, за какую сборную выступать: России или Азербайджана.

У каждого футболиста своя голова на плечах. Ему решать, как строить свою карьеру. Это должно быть лично его выбором. В таких ситуациях я никому ничего советовать не хочу. Аяз – отличный футболист, и у него есть своя голова. Думаю, он примет верное для себя решение.