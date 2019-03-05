Уполномоченный по правам человека: «Никакой угрозы колену Кокорина нет»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прокомментировала информацию о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил повреждение колена в процессе лечения в СИЗО.

Александру действительно была прописана эта процедура – электрофорез. Он прошел положенное количество сеансов, после чего вновь обратился к врачу, чтобы состоялся еще один круг. В результате у Кокорина на ноге возникло покраснение, но чувствует он себя нормально, ни по какому поводу не обращался. Никакой угрозы для колена нет, просто из-за дополнительных процедур появилось покраснение. Надеемся, что через несколько дней оно пройдет.

Специальное лечение? Я разговаривала с Александром, он утверждал, что ему требуется более глубокое лечение колена, и только клубные врачи знают, какие препараты можно использовать в терапии чтобы не нарушать антидопинговые правила. После этого мы обратились с ходатайством в ФСИН по Москве, там дали согласие на то, чтобы Кокорина посетили специалисты. При условии, что врачи или врач, который работал с футболистом, обратятся во ФСИН сами. На сегодня из «Зенита» туда никто не выходил.