ГлавнаяНовости

Уполномоченный по правам человека: «Никакой угрозы колену Кокорина нет»

вчера, 16:54

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева прокомментировала информацию о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил повреждение колена в процессе лечения в СИЗО.

Александру действительно была прописана эта процедура – электрофорез. Он прошел положенное количество сеансов, после чего вновь обратился к врачу, чтобы состоялся еще один круг. В результате у Кокорина на ноге возникло покраснение, но чувствует он себя нормально, ни по какому поводу не обращался. Никакой угрозы для колена нет, просто из-за дополнительных процедур появилось покраснение. Надеемся, что через несколько дней оно пройдет.

Специальное лечение? Я разговаривала с Александром, он утверждал, что ему требуется более глубокое лечение колена, и только клубные врачи знают, какие препараты можно использовать в терапии чтобы не нарушать антидопинговые правила. После этого мы обратились с ходатайством в ФСИН по Москве, там дали согласие на то, чтобы Кокорина посетили специалисты. При условии, что врачи или врач, который работал с футболистом, обратятся во ФСИН сами. На сегодня из «Зенита» туда никто не выходил.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Димитров: «Мы сделаем всё, чтобы пройти „Спартак“»
Сегодня, 07:39 Комментарии5
Меркулов: «Со „Спартаком“ контратаковать будет проще, чем с „Зенитом“»
Сегодня, 07:07 Комментарии7
Гулиев: «„Спартак“ везде играет только на победу»
Сегодня, 06:51 Комментарии5
Булыкин: «„Локомотив“ хочет пополнить коллекцию трофеев»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Годзюр: «Кубок России — это самый короткий путь в Лигу Европы»
Сегодня, 00:28 Комментарии4
Семак: «Гвардиола - пример для меня»
Вчера, 23:32 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   322 / 933
вчера в 22:31
там ни для кого угрозы здоровью нет пол таблетки аспирина и гуляй вася все как рукой снимет
time out
time out
   24 / 933
вчера в 20:10
Целый день мусолят колено Кокорина, кого только не подключили к этой проблеме и только самому Кокорину все до лампочки, он неплохо себя чувствует, бездельничает, жрет и спит, камера с телевизором, по-видимому все условия для беззаботного проведения времени. Как бы не пришлось его потом силой выгонять с этих курортов. Как же стыдно за зенит! Кокорин - это олицетворение этого клуба. Не зря его защищают лазурные. Позор!
Dominators
Dominators ответил серый1925
   148 / 933
вчера в 18:40
не суди всех по себе
Твои слова и тебе подходят .
серый1925
серый1925 ответил Dominators
   480 / 933
вчера в 18:39
Дайте им всем небольшие срока и мы про них забудем навсегда . И честно , даже по человечески их не жалко .А то сейчас выйдут и начнут пальцы гнуть ,- ,,я срок мотал ,я пайку хавал ,,...
не суди всех по себе
Брулин
Брулин
   71 / 933
вчера в 18:35
Пациент скорее жив чем мертв неееет он скорее мертв чем жив
Морозовский
Морозовский
   5 / 933
вчера в 18:28
БУДЕТ ЖИТЬ!!!
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   647 / 933
вчера в 18:05
Никакой угрозы колену Ко-ко-корина нет, в отличие от его ж...
Dominators
Dominators
   148 / 933
вчера в 17:47
Дайте им всем небольшие срока и мы про них забудем навсегда . И честно , даже по человечески их не жалко .А то сейчас выйдут и начнут пальцы гнуть ,- ,,я срок мотал ,я пайку хавал ,,...
4RT
4RT
   384 / 933
вчера в 17:46
Задолбал уже этот сериал
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   348 / 933
вчера в 17:33
Вся эта шваль ищет дешевой популярности.
Василий 50
Василий 50
   286 / 933
вчера в 17:31
Что они все так присосались к этой теме?
Нужно разогнать их в командировки по обмену опытом.
Знатог
Знатог
   278 / 933
вчера в 17:21
Татьяна Потяева: в сизо у нас очень хорошо лечат, я сама люблю лечиться в сизо.
Klassе
Klassе
   340 / 933
вчера в 17:18
угроза заднепроходному отверстию остается. хотя, после зенитовской душевой, после молло и паредаса, все эти тюремные устои про однополую любовь наверняка ему детским садом кажутся))))
mihaluch
mihaluch
   181 / 933
вчера в 17:17
Из той стороны туфта, и с этой стороны туфта.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100