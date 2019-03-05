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Бердыев: «Кафанов останется для меня младшим братом»

вчера, 18:03

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал отставку тренера вратарей Виталия Кафанова.

Виталий Витальевич мне как младший брат. Я не рассматриваю его как коллегу, потому что так долго знаем друг друга. Я помню даже, как он у Валерия Непомнящего в воротах играл. За все эти годы есть только чувство благодарности за его работу. Не нужно много говорить, достаточно просто посмотреть на тот список высококлассных вратарей, которых он вырастил. Он действительно в них душу вкладывает. Решение есть решение, он всё равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что еще вместе поработаем не один год.

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Аксинья
Аксинья
   72 / 933
вчера в 21:11
КББ и деньги с Кафановым делил по братски...а лучше бы по честному...
ildar_3871
ildar_3871 ответил cska plus
   318 / 933
вчера в 18:21
Скоро Кафанов объявит, что туркмен меня кинул и Рубин мне должен кучу бабла.
100 % , туркмен у всех отжимал деньги !
ildar_3871
ildar_3871
   318 / 933
вчера в 18:21
Бегут от Бердыева а не из Рубина ! За эти 3 года Бердыев все сделал чтобы все сбежали , десятки футболистов ушли бесплатно , даже Карадениза сделал врагом ! Жду когда сбежит туркмен , жду новый Рубин с новым тренером !
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   196 / 933
вчера в 18:18
Все из за бабла
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   9 / 933
вчера в 18:15
По пути в пердив, рубин решил распродать свои ценные кадры.
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 18:15
Скоро Кафанов объявит, что туркмен меня кинул и Рубин мне должен кучу бабла.
смещной
смещной
   497 / 933
вчера в 18:06
Странно. В "Рубине" некого выгонять из игроков, решили тренерский штаб сократить?
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