Юрист: «Желтая карточка Денисова может быть аннулирована»

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что вторая желтая карточка, которая была показана полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2), может быть аннулирована.

Есть статья 52 дисциплинарного регламента РФС . В ней сказано, что в особой юрисдикции КДК – исправлять ошибки, допущенные судьей в матче, в том числе такие, как ошибочное вынесение предупреждения игроку вместо другого футболиста команды. При этом как именно КДК может исправлять ошибки, в регламенте не указано. Это уже на усмотрение КДК . Полагаю, что это может быть и отмена карточки, и отмена дисквалификации. Если, конечно, ошибка арбитра будет признана судейской экспертной комиссией.