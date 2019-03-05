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Юрист: «Желтая карточка Денисова может быть аннулирована»

вчера, 16:41

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил, что вторая желтая карточка, которая была показана полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2), может быть аннулирована. 

Есть статья 52 дисциплинарного регламента РФС. В ней сказано, что в особой юрисдикции КДК – исправлять ошибки, допущенные судьей в матче, в том числе такие, как ошибочное вынесение предупреждения игроку вместо другого футболиста команды. При этом как именно КДК может исправлять ошибки, в регламенте не указано. Это уже на усмотрение КДК. Полагаю, что это может быть и отмена карточки, и отмена дисквалификации. Если, конечно, ошибка арбитра будет признана судейской экспертной комиссией.

Ранее отмечалось, что «Локомотив» просит у КДК отменить карточку Денисова.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 18:18
Егоров, один из лидеров ОПГ федуна уже встал на защиту бебородова.
beefs
beefs
   127 / 933
вчера в 18:14
КДК решит, они в этом доки...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   250 / 933
вчера в 17:38
Это и без тебя понятно.
Nafnafik
Nafnafik ответил Ангел неБесГрешен
   55 / 933
вчера в 17:21
Всё на усмотрения кабинета. Московским отменят, условным Крыльям нет. Кста, если отменить Денисову, то надо найти нарушившего и дать ему, нет?
Естественно, так и должно быть, тем более он сам ее просил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 933
вчера в 17:19
Всё на усмотрения кабинета. Московским отменят, условным Крыльям нет.
Кста, если отменить Денисову, то надо найти нарушившего и дать ему, нет?
ermak6848
ermak6848
   184 / 933
вчера в 16:45
давно пора...
Игорь классный футболист !!!
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