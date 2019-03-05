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Мещеряков: «Нагорных - крайне профессиональный человек»

вчера, 16:36

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о включении в новый состав совета железнодорожников бывшего президента клуба Валерия Филатова и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных

Включение в совет директоров Юрия Нагорных? У нас после 2014 года на основании заявлений сумасшедших товарищей в рамках политических вещей обвинили много людей без суда и следствия. Если мы будем всему верить… Мне жалко тех, кто всему верит. После Олимипиады сколько «убили» наших спортсменов? Разве они во всем виноваты? А Юрий Дмитриевич — крайне профессиональный человек, который начинал с того, что возглавлял комитет по спорту Москвы. И он очень много сделал для развития спорта в России.

Что касается возвращения Филатова, то мы всегда считаем правильным приглашать профессиональных людей, которые плоть от плоти являются «локомотивцами». И совет директоров с этим согласился. Будет ли трансферный комитет при совете? Он как работал раньше, так и будет работать.

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AfrikSimon
AfrikSimon
сегодня в 00:19
Замминистры всегда воруют.
pomor45
pomor45
   150 / 933
вчера в 16:42
Крайности всегда вредны.
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