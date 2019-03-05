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Кафанов: «Было сложно решиться на уход из „Рубина“»

вчера, 18:16

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказал, почему решил покинуть казанскую команду. 

Наши с Курбаном Бекиевичем пути уже несколько раз расходились: два раза, когда я был игроком, и два раза, когда был тренером. И вот снова настал такой момент. Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Это не значит, что мы ещё не будем работать вместе. Я всегда говорил и буду говорить, что тренером научил меня работать именно Курбан Бекиевич, которому я безмерно благодарен. 

Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов – это нормальная практика, и никто не знает, как всё повернётся завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое!

Ранее сообщалось, что Кафанов может войти в тренерский штаб «Ростова».

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья ответил ildar_3871
   72 / 933
вчера в 21:16
Не было проблем пока туркмен был в Ростове , как пришел обанкротил Рубин !
Можно подумать ростовских игроков он подарил Зениту за спасибо - знали кого берете и второй раз по тем же граблям прошли...
Old16
Old16 ответил ildar_3871
вчера в 20:57
Ты тупенький похоже. Мэру спасибо за то что убил команду. Надежда только на КББ
autochthon
autochthon
   690 / 933
вчера в 18:50
Кому интересна эта новость...Можно написать одной строчкой...
ildar_3871
ildar_3871
   318 / 933
вчера в 18:48
Не было проблем пока туркмен был в Ростове , как пришел обанкротил Рубин !
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 933
вчера в 18:34
А не пора ли туркмену дать пинка , чтоб летел до самой Туркмении?!?
Где был, там все развалил!!!
Nafnafik
Nafnafik
   55 / 933
вчера в 18:25
Туркмен решил добить рубин.
ildar_3871
ildar_3871
   318 / 933
вчера в 18:19
Бегут от Бердыева а не из Рубина ! За эти 3 года Бердыев все сделал чтобы все сбежали , десятки футболистов ушли бесплатно , даже Карадениза сделал врагом !
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