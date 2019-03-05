Кафанов: «Было сложно решиться на уход из „Рубина“»

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов рассказал, почему решил покинуть казанскую команду.

Наши с Курбаном Бекиевичем пути уже несколько раз расходились: два раза, когда я был игроком, и два раза, когда был тренером. И вот снова настал такой момент. Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Это не значит, что мы ещё не будем работать вместе. Я всегда говорил и буду говорить, что тренером научил меня работать именно Курбан Бекиевич, которому я безмерно благодарен.

Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов – это нормальная практика, и никто не знает, как всё повернётся завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое!