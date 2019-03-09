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Нисимура: «Я мог сыграть лучше в матче с „Рубином“»

вчера, 20:16
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура оценил свое выступление в матче 19-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0).

Японец в отчетной игре отметился забитым голом.

Очень рад, что команда сегодня победила и что получилось забить. Но я считаю, что мог сыграть лучше. В плане развития хочется больше забивать за ЦСКА, приносить больше пользы клубу и, возможно, в будущем попасть в сборную Японии и активно там играть.

Тренер говорил, что двум нападающим нужно располагаться близко. В будущем буду стараться играть лучше. Не могу сказать, что сейчас показываю свой максимум.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Телогрейка
   12 / 1057
вчера в 21:37
А было время также легко Рубин нагибал коней, административные тиски сломали клуб...
Отнагибался!!!
Юрниекс
Юрниекс
   95 / 1057
вчера в 21:12
Да уж..тебе есть куда рости..И хотелось бы что бы ты быстрей прогрессировал. Надеюсь,из тебя получится новый Хонда. Старайся,парень.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 21:07
С каждой игрой надо улучшать игру.
Телогрейка
Телогрейка
   531 / 1057
вчера в 21:04
А было время также легко Рубин нагибал коней, административные тиски сломали клуб...
Великолепный
Великолепный ответил Leha-ha50
   32 / 1057
вчера в 20:37
По мячу надо хоть иногда попадать , мог ведь и больше забить. Но главное - старание и желание есть, а остальное приложится.
Чутье у парня на выбор позиции для решающего удара присутствует!))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   96 / 1057
вчера в 20:36
Из четырёх попыток 1 гол, пока плохо, меньше суетись, играй ближе к Чалову, исправляйся. Удачи Такумыч.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   233 / 1057
вчера в 20:26
Конечно мог и ещё сыграет лучше, а пока и так тоже нормально
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 1057
вчера в 20:26
По мячу надо хоть иногда попадать , мог ведь и больше забить.
Но главное - старание и желание есть, а остальное приложится.
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
вчера в 20:25
Видели, мог еще парочку забить.
Но и так хорошо
Положил начало разгрому Рубина
mangoх12
mangoх12
   25 / 1057
вчера в 20:21
да мог бы , но уже был прогресс
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