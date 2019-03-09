Нисимура: «Я мог сыграть лучше в матче с „Рубином“»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура оценил свое выступление в матче 19-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0).

Японец в отчетной игре отметился забитым голом.

Очень рад, что команда сегодня победила и что получилось забить. Но я считаю, что мог сыграть лучше. В плане развития хочется больше забивать за ЦСКА , приносить больше пользы клубу и, возможно, в будущем попасть в сборную Японии и активно там играть.

Тренер говорил, что двум нападающим нужно располагаться близко. В будущем буду стараться играть лучше. Не могу сказать, что сейчас показываю свой максимум.