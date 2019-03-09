Нисимура: «Я мог сыграть лучше в матче с „Рубином“»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура оценил свое выступление в матче 19-го тура чемпионата России с «Рубином» (3:0).
Японец в отчетной игре отметился забитым голом.
Очень рад, что команда сегодня победила и что получилось забить. Но я считаю, что мог сыграть лучше. В плане развития хочется больше забивать за ЦСКА, приносить больше пользы клубу и, возможно, в будущем попасть в сборную Японии и активно там играть.
Тренер говорил, что двум нападающим нужно располагаться близко. В будущем буду стараться играть лучше. Не могу сказать, что сейчас показываю свой максимум.
Но главное - старание и желание есть, а остальное приложится.
Но главное - старание и желание есть, а остальное приложится.
Но и так хорошо
Положил начало разгрому Рубина
Но и так хорошо
Положил начало разгрому Рубина