Глава РПЛ о проекте лимита: «Министерство спорта учитывает интересы клубов»

Президент Российской Премьер-Лиги прокомментировал приказ Минспорта об изменении лимита на легионеров:

Нет сомнений, что инициатива Министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков.

Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении. РПЛ , в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года.

В контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает поэтапные изменения лимита.