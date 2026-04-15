Глава РПЛ о проекте лимита: «Министерство спорта учитывает интересы клубов»

сегодня, 19:17

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал приказ Минспорта об изменении лимита на легионеров:

Нет сомнений, что инициатива Министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков.

Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении. РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года.

В контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает поэтапные изменения лимита.

Кроме того, по инициативе министра Дегтярёва на следующей неделе состоится встреча с клубами РПЛ. Мы полностью готовы к конструктивному взаимодействию.

баск
сегодня в 21:02
Возражение довольно нелепое.
Есть определённые правила ФИФА, и если страна намерена состоять в этой организации, то сии правила надо бы соблюдать, это очень просто.
Не хотите соблюдать- да не вопрос, занимайтесь спартакиадами народов СССР)))

Что касается стадионов и прочего государственного содержания, то никто его не принуждает тратиться на инфраструктуру, государство это делает по собственной воле и с собственными социальными целями, руки ему никто не выламывает.

Кроме того, в доходах от стадионов оно тоже участвует, как и в доходах от клубов.
Vilar
сегодня в 20:45
Алаев: " Если это нам, то это спонсорская помощь, а если от нас - кредит."
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:18
Если бы наличие российского паспорта гарантировало рост игроков на поле...
Так нет же, согласно приказа, они и так будут играть, не обязательно оппу рвать для этого. Достаточно быть чуть лучше худшего паспортиста в команде.
Всё, ты уже игрок основы, можно теребить повышения зряплаты...
cska1948
сегодня в 20:18
А играть на стадионах, построенных государством, можно? А содержать клубы на государственные деньги можно? Разве это не вмешательство государства в футбольные дела страны?
Kosmos58
сегодня в 20:12
... учитывать интересы Зенита ...
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:53, ред.
Интересы клубов. . учитывать. Но у разных клубов принципиально разные интересы. Кому то нужно иметь 15 легионеров, а кому то и на 5 нормальных денег не хватает. К тому же некоторые дорогущие легионеры или на лавке сидят, или Дурана на поле валяют. Чемпионат России должны разыгрывать российские футболисты
particular
сегодня в 19:51
Как бы не крутили и не мутили, - быстрого результата не будет... А в длинную у нас не принято загадывать... Живой пример - наплодили академии, но в состав, однако, покупают со стороны, - так быстрее...
А со временем всё размоется и забудется...
баск
сегодня в 19:34
Приказами не предлагают, приказами- приказывают..

Этому Дегтярёву поаккуратнее бы с приказами, а то ведь и из ФИФА недолго вылететь, за вмешательство государственных органов в футбольные дела страны.
Такие прецеденты уже были раньше с другими странами и будут легко воспроизведены.

Российские разнообразные начальнички в своём репертуаре- всё бы им кому-нибудь что-нибудь приказывать..
