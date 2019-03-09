Ахметов: «Хотел ли я что-то доказать „Рубину“? А что мне им доказывать?»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал победу над «Рубином».

На каждую игру выхожу с мыслью полностью отдаваться на поле. После плохой игры в Грозном мы должны были реабилитироваться и отдать все сто процентов.

Хотел ли я что-то доказать «Рубину»? А что мне им доказывать? Моя задача — показывать свою игру, а всё остальное решит высшее руководство.

Все знают, что у «Рубина» есть определённые проблемы. Они дают мало пространства, это всем известно. Мы повели в счёте в первом тайме, и это придало нам уверенности, дало шанс поймать на контратаке. Мы старались их накрывать.