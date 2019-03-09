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Ахметов: «Хотел ли я что-то доказать „Рубину“? А что мне им доказывать?»

вчера, 20:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал победу над «Рубином».

На каждую игру выхожу с мыслью полностью отдаваться на поле. После плохой игры в Грозном мы должны были реабилитироваться и отдать все сто процентов.

Хотел ли я что-то доказать «Рубину»? А что мне им доказывать? Моя задача — показывать свою игру, а всё остальное решит высшее руководство.

Все знают, что у «Рубина» есть определённые проблемы. Они дают мало пространства, это всем известно. Мы повели в счёте в первом тайме, и это придало нам уверенности, дало шанс поймать на контратаке. Мы старались их накрывать.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил Serg_Diamond
   288 / 1057
сегодня в 14:38
Зато семинулевые всем давно доказали свою никчемность и игровую импотенцию на международной арене, продолжайте и дальше в том же духе - все ждут от вас новых рекордов!
А ЧТО ПОНИ ТО. СТАБИЛЬНО ПОСЛЕДНИЕ ДА ЕЩЕ С РЕКОРДАМИ. НЕ КОНЯМ ТО РЖАТЬ НА СПАРТАК.
СПАРТАК - ПОНИ 6 - 0. ВОТ ГДЕ ОБИДНО.
RIR68
RIR68
   278 / 1057
вчера в 22:39
Ильзат сегодня был весьма неплох!!!
Морозовский
Морозовский ответил Телогрейка
   16 / 1057
вчера в 21:17
В Рубине разобрали игроков, теперь доказывай не доказывай того грозного клуба уже нет, а жаль...
Сдаётся впечатление, что в Казани от футбола все отвренулись.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   4 / 1057
вчера в 21:16
ладно не кипятись,с победой тебя! а то я уж думал все скучно будет в борьбе за места ЛЧ
Морозовский
Морозовский ответил Serg_Diamond
   16 / 1057
вчера в 21:12
Зависть - плохое качество...
Какая зависть? Обозначает сам тему: "Хотел ли я что-то доказать Рубину?" Это ведь не ему задали этот вопрос, он сам его поставил. Так же и о "Реале" пропел. Хлопайте ему в ладоши!
Морозовский
Морозовский ответил SHMEL
   16 / 1057
вчера в 21:07
А он разве говорит,что чьо-то доказал Реалуи Бердыеву?Помоему напротив.
Говорит. Читай внимательней!
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 21:06
Верно сказано.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Морозовский
   233 / 1057
вчера в 21:00
Опять эта говорящая голова, Ахметов! "Реалу" доказал, Бердыичу доказал - уже дважды звиздюк!
Зависть - плохое качество...
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   233 / 1057
вчера в 20:59
так ты ничего и не доказал
Зато семинулевые всем давно доказали свою никчемность и игровую импотенцию на международной арене, продолжайте и дальше в том же духе - все ждут от вас новых рекордов!
Телогрейка
Телогрейка
   531 / 1057
вчера в 20:59
В Рубине разобрали игроков, теперь доказывай не доказывай того грозного клуба уже нет, а жаль...
SHMEL
SHMEL ответил Морозовский
   63 / 1057
вчера в 20:59
Опять эта говорящая голова, Ахметов! "Реалу" доказал, Бердыичу доказал - уже дважды звиздюк!
А он разве говорит,что чьо-то доказал Реалуи Бердыеву?Помоему напротив.
SHMEL
SHMEL
   63 / 1057
вчера в 20:58
Давай и дальше Ильзат в том же духе,в каждом матче.
Морозовский
Морозовский
   16 / 1057
вчера в 20:57
Опять эта говорящая голова, Ахметов! "Реалу" доказал, Бердыичу доказал - уже дважды звиздюк!
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 1057
вчера в 20:40
так ты ничего и не доказал
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