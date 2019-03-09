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Бабаев: «Вся борьба впереди»

вчера, 19:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (3:0).

Сегодня была более качественная игра. Спад сложно объяснить. Может, не то чтобы не вкатились, а не смогли правильно перестроиться, подготовиться к конкретному матчу, и соперник играл хорошо. Всегда побеждать невозможно.

Сегодня был отличный матч, крупный счет, «Рубин» непростой соперник. Не помню, когда последний раз они пропускали три. Мы реабилитировались после Грозного, вся борьба впереди.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 10:43
Главное не расслабляться.
mangoх12
mangoх12 ответил RIR68
   25 / 1057
сегодня в 03:31
Обляков для своих лет смотрится неплохо. есть нестабильность. может провалить игру, может тянуть. сегодня, вроде, погоды не испортил. момент не использовал, но выдал голевой Чалову. в стиль игры Ганчаренко вписывается. пусть побегает)))
три голевых момента запорол , на поле как будто его нет ..в отборе ниочем . ну пас хоть отдал..
RIR68
RIR68 ответил mangoх12
   278 / 1057
вчера в 22:37
Убрали Набабкина и пошла игра убрать сОблякова и будут очень хорошие шансы
Обляков для своих лет смотрится неплохо. есть нестабильность. может провалить игру, может тянуть. сегодня, вроде, погоды не испортил. момент не использовал, но выдал голевой Чалову. в стиль игры Ганчаренко вписывается. пусть побегает)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   96 / 1057
вчера в 21:17
Правильно, всё ещё можно поправить игрой такой как сегодня. Главное, что за много лет в команде появилась качественная, длинная скамейка запасных игроков, дающая ВМГ возможность манёвра ( настраивать и подбирать игроков на каждую игру).
Удачи и побед ЦСКА. в оставшихся играх.
Морозовский
Морозовский
   16 / 1057
вчера в 21:02
Моё мнение "Зенит" будет чемпионом.
cska1948
cska1948
   92 / 1057
вчера в 20:34
16 ноября 2008 года, ЦСКА 4:0 Рубин.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   22 / 1057
вчера в 20:21
Последний раз 14.05.17.....почти 2 года назад....в Ростове...4:2... Ну это Бабаеву ...на счёт - когда Рубин пропускал 3 ??....)))
В том матче Бердыев был тренером Ростова , а это две большие разницы. Рубин Грассии и Рубин Бердыева. Курбан перешел в Рубин после окончания сезона. При Бердыеве редко какие команды даже 2 пропускают. В Ростове вратарь Медведев у него 10 игр подряд не пропускал, а потом ушел и все. , сел на лавку в локо.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 1-й парень
   22 / 1057
вчера в 20:16
Это верно.
Обляков один из лучших в составе ЦСКА. Он и темп задает и очень мобильный игрок.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   22 / 1057
вчера в 20:15
Последний раз 14.05.17.....почти 2 года назад....в Ростове...4:2... Ну это Бабаеву ...на счёт - когда Рубин пропускал 3 ??....)))
Он имел в виду этот сезон. В этом сезоне Рубин больше 1 не пропускал, даже в кубке. А раньше было. В 2017 г. кто Ростов тренировал?
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
вчера в 19:58
Верно - еще 12 туров
Вся борьба еще впереди
Главное больше не допускать
таких осечек как с Арсеналом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 19:57
Последний раз 14.05.17.....почти 2 года назад....в Ростове...4:2...
Ну это Бабаеву ...на счёт - когда Рубин пропускал 3 ??....)))
1-й парень
1-й парень ответил mangoх12
   55 / 1057
вчера в 19:53
Убрали Набабкина и пошла игра убрать сОблякова и будут очень хорошие шансы
Это верно.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил mangoх12
   198 / 1057
вчера в 19:53
Убрали Набабкина и пошла игра убрать сОблякова и будут очень хорошие шансы
Облякова в Спартак нужно
Есть в ней спартаковский дух
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   198 / 1057
вчера в 19:52
в 2004 году ( да ив 2005), ЦСКА тоже очень существенно отставал по очковому запасу.
В итоге в 2004 году ток за тур до конца чемпионата упустил лидерство. а в 2005, итого, победил.
После 30 туров и будем смотреть на результаты сезона.
mangoх12
mangoх12
   25 / 1057
вчера в 19:51
Убрали Набабкина и пошла игра убрать сОблякова и будут очень хорошие шансы
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