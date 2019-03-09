Бабаев: «Вся борьба впереди»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (3:0).

Сегодня была более качественная игра. Спад сложно объяснить. Может, не то чтобы не вкатились, а не смогли правильно перестроиться, подготовиться к конкретному матчу, и соперник играл хорошо. Всегда побеждать невозможно.

Сегодня был отличный матч, крупный счет, «Рубин» непростой соперник. Не помню, когда последний раз они пропускали три. Мы реабилитировались после Грозного, вся борьба впереди.