Бабаев: «Вся борьба впереди»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подвел итоги матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (3:0).
Сегодня была более качественная игра. Спад сложно объяснить. Может, не то чтобы не вкатились, а не смогли правильно перестроиться, подготовиться к конкретному матчу, и соперник играл хорошо. Всегда побеждать невозможно.
Сегодня был отличный матч, крупный счет, «Рубин» непростой соперник. Не помню, когда последний раз они пропускали три. Мы реабилитировались после Грозного, вся борьба впереди.
Удачи и побед ЦСКА. в оставшихся играх.
Удачи и побед ЦСКА. в оставшихся играх.
Вся борьба еще впереди
Главное больше не допускать
таких осечек как с Арсеналом.
Вся борьба еще впереди
Главное больше не допускать
таких осечек как с Арсеналом.
Ну это Бабаеву ...на счёт - когда Рубин пропускал 3 ??....)))
Ну это Бабаеву ...на счёт - когда Рубин пропускал 3 ??....)))
Есть в ней спартаковский дух
Есть в ней спартаковский дух
В итоге в 2004 году ток за тур до конца чемпионата упустил лидерство. а в 2005, итого, победил.
После 30 туров и будем смотреть на результаты сезона.
В итоге в 2004 году ток за тур до конца чемпионата упустил лидерство. а в 2005, итого, победил.
После 30 туров и будем смотреть на результаты сезона.