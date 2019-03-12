Куртуа может покинуть «Реал» после прихода Зидана

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб. В понедельник «Реал» возглавил Зинедин Зидан. Французский специалист, когда ранее руководил «Реалом», неоднократно блокировал попытки клуба купить Куртуа. Таким образом, будущее голкипера находится под вопросом.
Напомним, что при Зидане ворота «Реала» защищал Кейлор Навас.
самый распиареный из киперов.
потом ддх и облак.
3 бесполезных дырки у которых кроме пиара ничего нет
самый распиареный из киперов.
потом ддх и облак.
3 бесполезных дырки у которых кроме пиара ничего нет