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Куртуа может покинуть «Реал» после прихода Зидана

вчера, 22:03

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может покинуть мадридский клуб. В понедельник «Реал» возглавил Зинедин Зидан. Французский специалист, когда ранее руководил «Реалом», неоднократно блокировал попытки клуба купить Куртуа. Таким образом, будущее голкипера находится под вопросом.

Напомним, что при Зидане ворота «Реала» защищал Кейлор Навас.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   229 / 1090
сегодня в 02:10
Наваса надо вернуть в старт, носатый пускай на скамеечке посидит, его игра отнюдь не безупречна.
Bavaria_M
Bavaria_M
   611 / 1090
сегодня в 01:42
давно пора выкинуть эту дырку.
самый распиареный из киперов.
потом ддх и облак.
3 бесполезных дырки у которых кроме пиара ничего нет
la-respect0
la-respect0
   513 / 1090
сегодня в 01:09
О,вернут Кейлора в рамку !
Illuha
Illuha
   236 / 1090
сегодня в 00:39
Не пропадет.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил 25процентный клоун
   67 / 1090
вчера в 23:51
Да не вопрос,я за сильный Спартак,он нужен Премьер Лиги
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Dani Alves
   80 / 1090
вчера в 23:49
Лунин же есть в аренде
Можно и Лунина, как раз наберется опыта пока Навас стареет ) А Куртуа + Бейла в Париж! В идеале с чемоданчиком, за черепашку
ЮЗИК
ЮЗИК
   365 / 1090
вчера в 23:28
У них обоюдная непереносимость
25процентный клоун
25процентный клоун ответил grisser
   6 / 1090
вчера в 22:45
Интересно,Дзюба покинет Зенит по возвращению Манчини? время удивительных историй настает брат
Dani Alves
Dani Alves ответил Ruslan3132
   598 / 1090
вчера в 22:40
конкурент Навасу по-любому нужен! да и 32 года не мальчик. А решать лысому )
Лунин же есть в аренде
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 311
   6 / 1090
вчера в 22:34
мы пригласим его на кубок Канделаки и устроим порку как Локо и пылесосу)))
Ruslan3132
Ruslan3132
   80 / 1090
вчера в 22:33
конкурент Навасу по-любому нужен! да и 32 года не мальчик. А решать лысому )
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Евгений Макрушин
   6 / 1090
вчера в 22:32
сейчас можно что угодно говорить,но я уважаю ваше мнение,напомните мне о нем в конце чемпионата,спасибо
Belgie2009
Belgie2009
   240 / 1090
вчера в 22:26
Нужно оставить, что бы через 2 года заменил Наваса
311
311 ответил 25процентный клоун
   48 / 1090
вчера в 22:23
Хочу в следующем году ,чтобы нам достался в группу Реал Зидана ,настоящий Реал,а не лопетежный
Какие еще еврокубки Спартаку, не смеши. А в кубках соли Реал не участвует!)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил 25процентный клоун
   67 / 1090
вчера в 22:22
К сожалению,я думаю,Спартака и в следующей ЛЧ не будет
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 311
   6 / 1090
вчера в 22:15
Да в Челси своего бардака хватает,Мората не даст соврать
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 1090
вчера в 22:15
Хочу в следующем году ,чтобы нам достался в группу Реал Зидана ,настоящий Реал,а не лопетежный
Сантус
Сантус
   79 / 1090
вчера в 22:13
Ну продавать купленный рояль никто не будет...выносить проблематично,но дать поиграть на нём вполне могут...хотя вряд ли
311
311
   48 / 1090
вчера в 22:13
Скоро носу и Челси раем покажется!)
obana777
obana777
   224 / 1090
вчера в 22:10
Начинается чистка неугодных.
grisser
grisser
   57 / 1090
вчера в 22:08
Первый пошел.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   31 / 1090
вчера в 22:07
Это будет самым главным усилением Реала!
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