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«Крузейро» заключил контракт с 14-летним сыном Роналдиньо

сегодня, 11:29

Жуан Мендес, сын знаменитого нападающего Роналдиньо, стал игроком «Крузейро». Бразильский клуб официально объявил о заключении шестилетнего контракта с 14-летним футболистом.

«Крузейро» не сомневается, что Мендес станет важным игроком команды в ближайшие годы, поскольку «обладает интересными характеристиками». Любопытно также, что юный игрок прошел медосмотр в «Крузейро», не сообщив клубу, что является сыном легенды.

Напомним, что в апреле к «Крузейро» присоединился нападающий «Спартака» Педро Роша.

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Ruslik1982
Ruslik1982
   103 / 927
сегодня в 13:51
посуду мыть будет и за бананами бегать
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 12:18
Филипп Киркоров тоже, якобы своего сына, определил в Барселону.
ДСА
ДСА
   141 / 927
сегодня в 11:49
Хорошо бы продолжил династию.
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