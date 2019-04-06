«Крузейро» заключил контракт с 14-летним сыном Роналдиньо

сегодня, 11:29

Жуан Мендес, сын знаменитого нападающего Роналдиньо, стал игроком «Крузейро». Бразильский клуб официально объявил о заключении шестилетнего контракта с 14-летним футболистом.

«Крузейро» не сомневается, что Мендес станет важным игроком команды в ближайшие годы, поскольку «обладает интересными характеристиками». Любопытно также, что юный игрок прошел медосмотр в «Крузейро», не сообщив клубу, что является сыном легенды.

Напомним, что в апреле к «Крузейро» присоединился нападающий «Спартака» Педро Роша.