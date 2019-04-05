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Погба хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделю

сегодня, 07:04

«Манчестер Юнайтед» хочет удержать полузащитника Поля Погба от перехода в «Реал» и готов предложить игроку новый контракт, но француз и его агент Мино Райола будут требовать существенного увеличения зарплаты футболиста, утверждает источник.

По условиям текущего контракта с МЮ Погба получает 300 тысяч фунтов в неделю, но 26-летний хавбек хочет зарабатывать полмиллиона, как его одноклубник Алексис Санчес. Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» истекает через два года. Ожидается, что переговоры по новому контракту стартуют на следующей неделе.

Отметим, Погба недавно сам прокомментировал интерес со стороны «Реала».

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 13:19
пусть уходит, от него толка мало как мы стали видеть это сейчас.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответил obana777
   713 / 916
сегодня в 12:37
Не столько Погба, сколько его агент мутит воду. А виной всему сливочные. Не будь их желания приобрести Погба, никакого бы разговора о повышении зарплаты не было бы.
Huхyа реалу он не нужен, это тонкий механизм Райолы
Superman.
Superman.
   446 / 916
сегодня в 11:41
соглашение истекает через два года, тогда к чему этот трёп за два года до окончания кнтракта
galem72
galem72
   119 / 916
сегодня в 11:06
Опят Сан свою информационную дичь запустил.
Ruslik1982
Ruslik1982
   122 / 916
сегодня в 10:24
вялым по лицу он хочет получать
Zloi iron
Zloi iron
   645 / 916
сегодня в 10:08
Дак он же лыжи навострил к Зизу? Вот 57ц😂
Алексей Буренин
Алексей Буренин
   464 / 916
сегодня в 09:55
МЮ нужно поднять зарплату Погба, а с Санчесом прощаться
RMUKMU
RMUKMU
   319 / 916
сегодня в 09:44
Блин, да разрыв контракта Санчеса с огромной неустойкой обойдётся дешевле чем недовольство команды и повышение каждой зарплаты в два раза.
kotmyshka
kotmyshka
   180 / 916
сегодня в 09:22
хотеть можно...
dzvinka
dzvinka ответил Против ЦСКА
   48 / 916
сегодня в 09:22
Зачем платят такие деньги Санчесу?
они сами не знают))))
dzvinka
dzvinka
   48 / 916
сегодня в 09:20
с Санчесом знатко про76ись они, теперь каждое полено знает что мешок способен отвалить эти деньги даже на лавочника - и все будут требовать себе не меньше. Но наиболее печально - это крепостным леви играющим на контрактах в 60-80к, мне аж интересно как он собирается их удержать в клубе этим летом)))
Garrincha58
Garrincha58
   358 / 916
сегодня в 09:19
обнаглел Поль П
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   296 / 916
сегодня в 09:11
Я думаю Погба уйдет в Реал
sir_Alex
sir_Alex ответил Против ЦСКА
   56 / 916
сегодня в 09:11
Зачем платят такие деньги Санчесу?
Вот именно!!! Снизить з/п этому никчемному игрочишке и добавить негритёнку!)))
sergey08
sergey08
   218 / 916
сегодня в 08:58
А чо не полмиллиарда?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   35 / 916
сегодня в 08:57
Это так плохо негры живут в Англии, просто страдают от расизма.
KaiserRM
KaiserRM
   543 / 916
сегодня в 08:56
Того кто заключал кнтракт с Санчесом надо сажать лет на 70.Это же надо,такому днарю пол миллиона платить.
Ми Ша
Ми Ша
   146 / 916
сегодня в 08:53
Ни в МЮ, ни в Реале, не место таким наемникам как Погба... Ему прямая дорога в ПСЖ к такому же понторезу Неймару.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   311 / 916
сегодня в 08:50
Выбора нет. Не согласятся, Погба уйдёт. Согласится, в МЮ сейчас кризсис, усугубят финансовое положение. Только один Райола от этого выиграет, ещё с увеличенной зарплаты Погба, себе урвёт.
obana777
obana777
   325 / 916
сегодня в 08:38
Не столько Погба, сколько его агент мутит воду. А виной всему сливочные. Не будь их желания приобрести Погба, никакого бы разговора о повышении зарплаты не было бы.
heady
heady
   424 / 916
сегодня в 08:24
С такой Зарплатой он себе через пару недель Спартак купит
johncamp
johncamp
сегодня в 07:52
а Сульшер точно в курсе? все это похоже на какую-то утку
WildKem
WildKem
сегодня в 07:51
Ну можно конечно увеличить что-то вроде до 500 тысяч фунтов в неделю, с нынешних 300( или 290, так как в других источниках, где есть данные по зарплате всей команды, именно 290 числится зарплата Погба), но примерно также как и у Санчеса, чтобы определенная часть из 500 это бонусы за результативные действия , там вроде у него 350 зарплата, а еще 150 это бонусы, если выполняются определенные условия.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   511 / 916
сегодня в 07:39
Зачем платят такие деньги Санчесу?
cska plus
cska plus
   17 / 916
сегодня в 07:38
Супер наглый зулус.
Zenit_84
Zenit_84
   104 / 916
сегодня в 07:38
Перехочет
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   9 / 916
сегодня в 07:29
Футболеры чем дальше, тем наглее!
STVA 1
STVA 1
   111 / 916
сегодня в 07:08
Сейчас начнёт с МЮ бабло трясти
ДСА
ДСА
   151 / 916
сегодня в 07:05
Негр себя переоценивает.
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