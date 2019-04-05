Погба хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделю

сегодня, 07:04

«Манчестер Юнайтед» хочет удержать полузащитника Поля Погба от перехода в «Реал» и готов предложить игроку новый контракт, но француз и его агент Мино Райола будут требовать существенного увеличения зарплаты футболиста, утверждает источник.

По условиям текущего контракта с МЮ Погба получает 300 тысяч фунтов в неделю, но 26-летний хавбек хочет зарабатывать полмиллиона, как его одноклубник Алексис Санчес. Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» истекает через два года. Ожидается, что переговоры по новому контракту стартуют на следующей неделе.

Отметим, Погба недавно сам прокомментировал интерес со стороны «Реала».