Самедов: «„Зенит“ добился чемпионской победы»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос, определен ли уже чемпион этого сезона РПЛ .

Судя по вчерашним матчам, да. Понятно, что может произойти все, что угодно. Но как «Зенит» вырвал победу... Чемпионская победа.