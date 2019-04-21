Самедов: «„Зенит“ добился чемпионской победы»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос, определен ли уже чемпион этого сезона РПЛ.
Судя по вчерашним матчам, да. Понятно, что может произойти все, что угодно. Но как «Зенит» вырвал победу... Чемпионская победа.
Какой будет первая тройка по итогам турнира? «Зенит» оторвался. А «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак», который сегодня, уверен, победит, – четыре претендента на два места. Эта четверка будет биться за вторую строчку. Будет интересно.
Нападающий "СПАРТАКА" Артём Дзюба...
Нападающий "СПАРТАКА" Артём Дзюба...
ХА-ХА
ХА-ХА