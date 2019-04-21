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Самедов: «„Зенит“ добился чемпионской победы»

21 апреля 2019, 17:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос, определен ли уже чемпион этого сезона РПЛ.

Судя по вчерашним матчам, да. Понятно, что может произойти все, что угодно. Но как «Зенит» вырвал победу... Чемпионская победа.

Какой будет первая тройка по итогам турнира? «Зенит» оторвался. А «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак», который сегодня, уверен, победит, – четыре претендента на два места. Эта четверка будет биться за вторую строчку. Будет интересно.

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Все комментарии
Ed_Magic
Ed_Magic
23 апреля в 02:30
Да, бакланы скорее всего возьмут чемпионство... обидно за ЛОКО, много необязательных ничьих было в начале сезона..... Теперь надо Кубок забирать обязательно ! Ну и серебро для Лиги чемпионов !
Некит_Зенит
Некит_Зенит ответил FILL3286
   112 / 959
22 апреля в 12:04
Памятник нужно ставить на болоте Фурсенко,Дюкову,Миллеру и Карасеву)) ХА-ХА
Кукояну поставь и лампочкину
kust07
kust07
   82 / 959
21 апреля в 23:22
Матч Зенита и Краснодара и вправду на загляденье был
beginner-32
beginner-32
21 апреля в 21:22
Саша прав.
drug01
drug01
   117 / 959
21 апреля в 19:46
Рано подводить итоги...
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
21 апреля в 18:02
Слова Шуры очень Актуальны ДОБИЛИСЬ , но НЕ ВЫИГРАЛИ...
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 17:54
Чёт арбузник много говорит сегодня.
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 17:42
Полузащитник "СПАРТАКА" Александр Самедов...
Нападающий "СПАРТАКА" Артём Дзюба...
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
21 апреля в 17:34
Памятник нужно ставить на болоте Фурсенко,Дюкову,Миллеру и Карасеву))
ХА-ХА
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