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Чухлов: «Я переживал за „Краснодар“ из-за интриги в чемпионате»

21 апреля 2019, 16:41

Футбольный эксперт Борис Чухлов прокомментировал итоги матча 24-го тура «Краснодар» - «Зенит».

Я переживал за «Краснодар», потому что хотел, чтобы интрига сохранилась до конца чемпионата. Ничья была бы справедливым результатом, потому что игра была эмоциональная. В первые пятнадцать минут питерцы показали что-то фантастическое, чего хозяева не ожидали. Потом они поймали свою игру. В конце матча мы увидели стычки, которые вызваны теми же эмоциями. Побольше бы таких матчей в нашем чемпионате.

Теперь «Зенит» оторвался, и мне хотелось бы, чтобы остальные матчи не перешли в формальность, и команда не бросила играть. Не знаю, справится ли Семак с атмосферой внутри команды, не пойдут ли некоторые игроки уже отмечать успех. Может и Семак на это поддастся и начнет ротировать состав. Сейчас играть с «Динамо», которое находится в опасной зоне. Будет стыдно потерять очки в этом матче, ведь люди придут на стадион поздравлять «Зенит». 

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Байкал-38
   30 / 959
21 апреля в 21:41
Чухлов "брат" Панова! Редко увидишь такого чудика, который своей родной команде желает проигрыша ради интриги и возможного проигрыша в чемпионской гонке!
Это точно, тем более что он сам был никчемнейшим игрочишкой, вроде заболотного.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
21 апреля в 20:11
Чухлов "брат" Панова!
Редко увидишь такого чудика, который своей родной команде желает проигрыша ради интриги и возможного проигрыша в чемпионской гонке!
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   173 / 959
21 апреля в 17:26
Такое впечатление, что Чухлов - болельщик Спартака.
beefs
beefs
   194 / 959
21 апреля в 16:58
Некоторые отметят победу...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
21 апреля в 16:48
Надежда на реанимацию интриги была, но для этого нужна была победа хозяев. В реальности шансов на что- то большее чем ничья у Краснодара практически не было.
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