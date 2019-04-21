Чухлов: «Я переживал за „Краснодар“ из-за интриги в чемпионате»

Футбольный эксперт Борис Чухлов прокомментировал итоги матча 24-го тура «Краснодар» - «Зенит».

Я переживал за «Краснодар», потому что хотел, чтобы интрига сохранилась до конца чемпионата. Ничья была бы справедливым результатом, потому что игра была эмоциональная. В первые пятнадцать минут питерцы показали что-то фантастическое, чего хозяева не ожидали. Потом они поймали свою игру. В конце матча мы увидели стычки, которые вызваны теми же эмоциями. Побольше бы таких матчей в нашем чемпионате.

Теперь «Зенит» оторвался, и мне хотелось бы, чтобы остальные матчи не перешли в формальность, и команда не бросила играть. Не знаю, справится ли Семак с атмосферой внутри команды, не пойдут ли некоторые игроки уже отмечать успех. Может и Семак на это поддастся и начнет ротировать состав. Сейчас играть с «Динамо», которое находится в опасной зоне. Будет стыдно потерять очки в этом матче, ведь люди придут на стадион поздравлять «Зенит».