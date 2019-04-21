Семак: «Концовка матча выдалась очень интересная»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Концовка матча выдалась очень интересная. Сначала пропустили после прекрасного удара в «девятку». Но что доставило наибольшую радость — после этого не надломились. Хотя ничья больше нас устраивала. Тем не менее хотели победить и последние минуты провели в атаках. В целом создали огромное количество моментов, которые надо было реализовывать раньше. Иногда случались невероятные ситуации, когда мяч только чудом не влетал в сетку. Надо их еще раз пересмотреть. А вообще игра смотрелась! Очень яркий, эмоциональный матч. В итоге все то напряжение, что накопилось, выплеснули потом в раздевалке. Счастлив, что смогли победить. Но следующий матч будет таким же трудным. Сегодня порадуемся — ребята это заслужили, а уже завтра начнем готовиться к «Динамо».