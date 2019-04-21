ГлавнаяНовости

Семак: «Концовка матча выдалась очень интересная»

21 апреля 2019, 16:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара»

Концовка матча выдалась очень интересная. Сначала пропустили после прекрасного удара в «девятку». Но что доставило наибольшую радость — после этого не надломились. Хотя ничья больше нас устраивала. Тем не менее хотели победить и последние минуты провели в атаках. В целом создали огромное количество моментов, которые надо было реализовывать раньше. Иногда случались невероятные ситуации, когда мяч только чудом не влетал в сетку. Надо их еще раз пересмотреть. А вообще игра смотрелась! Очень яркий, эмоциональный матч. В итоге все то напряжение, что накопилось, выплеснули потом в раздевалке. Счастлив, что смогли победить. Но следующий матч будет таким же трудным. Сегодня порадуемся — ребята это заслужили, а уже завтра начнем готовиться к «Динамо».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бердыев: «Нам повезло с первым голом»
Сегодня, 18:55 Комментарии1
Федотов: «Всё сломал пенальти»
Сегодня, 18:52 Комментарии2
Директор «Енисея»: «Наш клуб никогда не играет договорные матчи»
Сегодня, 17:39 Комментарии7
Адиев: «Удаление помешало нам победить»
Сегодня, 16:43 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «К декабрю „Зенит“ проиграл всё, что только можно»
Сегодня, 16:39 Комментарии20
Аленичев: «Было видно, что ребята поймали кураж»
Сегодня, 16:34 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   370 / 959
22 апреля в 01:29
Богданович где ты эту командищу до этого держал?
grazie100
grazie100 ответил tolctoy
   384 / 959
21 апреля в 18:50
Прости , что забили .
tolctoy
tolctoy
   262 / 959
21 апреля в 17:24
Семак,да если бы деревяха не забил с нарушением правил в конце матча.То тебя бы собственные болельщики уже закатали в асфальт.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
21 апреля в 16:58
Концовка матча, как и весь матч жара. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
21 апреля в 16:39
Да, веселая
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100