Самедов: «Некоторые российские клубы имеют все шансы для победы в ЛЕ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что несколько российских футбольных клубов имеют большой потенциал для победы в Лиге Европы в ближайшие несколько лет.
Я не знаю, когда наши клубы выиграют Лигу Европы, но думаю, что в ближайшие несколько лет. У нас есть несколько команд, которые по потенциалу, по составу и по возможностям могут претендовать на победу в этом турнире. Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне так и не удалось поднять этот трофей над головой. Надеюсь, наши команды смогут осуществить мою мечту.
Напомним, что недавно Самедов стал послом финала Лиги Европы.
Твой потолок это Нефтчи.
Твой потолок это Нефтчи.
ВЕЛИКИЙ КЛУПП, ВЕЛИКИЙ...
ВЕЛИКИЙ КЛУПП, ВЕЛИКИЙ...
ахаха! а как бы ты поднял трофей, если играл в самом позорном бестрофейнике?)
ахаха! а как бы ты поднял трофей, если играл в самом позорном бестрофейнике?)