Самедов: «Некоторые российские клубы имеют все шансы для победы в ЛЕ»

21 апреля 2019, 14:12

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что несколько российских футбольных клубов имеют большой потенциал для победы в Лиге Европы в ближайшие несколько лет.

Я не знаю, когда наши клубы выиграют Лигу Европы, но думаю, что в ближайшие несколько лет. У нас есть несколько команд, которые по потенциалу, по составу и по возможностям могут претендовать на победу в этом турнире. Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне так и не удалось поднять этот трофей над головой. Надеюсь, наши команды смогут осуществить мою мечту.

Напомним, что недавно Самедов стал послом финала Лиги Европы.