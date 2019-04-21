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Самедов: «Некоторые российские клубы имеют все шансы для победы в ЛЕ»

21 апреля 2019, 14:12

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что несколько российских футбольных клубов имеют большой потенциал для победы в Лиге Европы в ближайшие несколько лет.

Я не знаю, когда наши клубы выиграют Лигу Европы, но думаю, что в ближайшие несколько лет.  У нас есть несколько команд, которые по потенциалу, по составу и по возможностям могут претендовать на победу в этом турнире. Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне так и не удалось поднять этот трофей над головой. Надеюсь, наши команды смогут осуществить мою мечту.

Напомним, что недавно Самедов стал послом финала Лиги Европы.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   267 / 959
21 апреля в 18:04
Не в тех командах ты играл Саша ...
Твой потолок это Нефтчи.
fanilich
fanilich
21 апреля в 16:22
Пока Самедов действующий футболист,мечта о триумфе российского клуба в ЛЕ сбудется лишь во сне
kotmyshka
kotmyshka
   124 / 959
21 апреля в 16:18
При благоприятном стечении многих обстоятельств
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   12 / 959
21 апреля в 15:59
Пищевику точно не светит!
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 15:50
Арбузник скрытно намекает на позорный клуб, из которого его недавно прогнали.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Zlatan35
   290 / 959
21 апреля в 15:44
Если бы российские клубы играли так, как вчера играл Зенит, тогда да. Но проблема в том, что тот же Зенит не играет в евро кубках так, как он играл вчера. Главный залог победы Зенита во вчерашнем матче, этот тот неимоверный, фантастический настрой на игру. Такого не ожидал никто, и в первую очередь футболисты Краснодара. Если бы не фантастические сейвы 20-ти летнего кипера Краснодара Сафонова, то игра бы завершилась в первые двадцать минут матча. Только возникает вопрос, почему только вчера.
Ты это игрокам Вильярреала расскажи. Пусть парни полопаются со смеху.
Zlatan35
Zlatan35
   18 / 959
21 апреля в 15:23
Если бы российские клубы играли так, как вчера играл Зенит, тогда да. Но проблема в том, что тот же Зенит не играет в евро кубках так, как он играл вчера. Главный залог победы Зенита во вчерашнем матче, этот тот неимоверный, фантастический настрой на игру. Такого не ожидал никто, и в первую очередь футболисты Краснодара. Если бы не фантастические сейвы 20-ти летнего кипера Краснодара Сафонова, то игра бы завершилась в первые двадцать минут матча. Только возникает вопрос, почему только вчера.
Тэмпо_Морэ
Тэмпо_Морэ
21 апреля в 15:10
В полуфинале ЛЕ как правило играют Челси_Арсеналы. У нас же есть всего три команды, показывающие прогресс (все из знают). Как только прекратим влетать от ПАОКов, кубок вернется.
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 959
21 апреля в 14:52
Только среди этих клубов нет и не будет свиней. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 14:41
Наверное к СанькУ в гости Фурсинка заглядывал шаурмы отведать! Поболтали.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил За адекватность
   70 / 959
21 апреля в 14:38
Вопрос риторический. После победы "Зенита" даже до полуфинала не доходили, а с учетом того, что победитель получил право играть в ЛЧ, то это несколько изменило отношение клубов ведущих чемпионатов к турниру. Возможно конечно все, но про ближайшие несколько лет верится с трудом. ИМХО.
Газпром просто еще до сих пор не расплатился по долгам после той победы
Gessenschaft
Gessenschaft
   527 / 959
21 апреля в 14:34
СПАРТАЧЧОК ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ ОПОЗОРИТЬСЯ В ЛЕ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ... ЕСЛИ В ПЯТЕРКУ ПОПАДЕТ, КОНЕЧНО...

ВЕЛИКИЙ КЛУПП, ВЕЛИКИЙ...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   549 / 959
21 апреля в 14:34
Ни в коем случае. Играя с полной отдачей на пределе возможностей всего три- четыре игры за сезон претендентом на Еврокубок не станешь.
dino-hsv
dino-hsv
   99 / 959
21 апреля в 14:33
после путевки в лч для победителя это уже неактуально. сейчас триумфаторами в лиге европы становятся клубы уровня плейофф лч, которые в конкретный год при определенных обстоятельствах не смогли побороться за ушастого
Gessenschaft
Gessenschaft
   527 / 959
21 апреля в 14:33
НО ТОКО ЧЕТ ОНИ ПОВЫЛЕТЕЛИ ОТТУДА ВСЕ...
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
21 апреля в 14:32
Вопрос риторический. После победы "Зенита" даже до полуфинала не доходили, а с учетом того, что победитель получил право играть в ЛЧ, то это несколько изменило отношение клубов ведущих чемпионатов к турниру. Возможно конечно все, но про ближайшие несколько лет верится с трудом. ИМХО.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   88 / 959
21 апреля в 14:30
Никакие и очень не скоро. Сейчас в ЛЕ играют очень сильные команды
parallels
parallels
   3 / 959
21 апреля в 14:29
"Я сам не раз участвовал в Лиге Европы, но мне так и не удалось поднять этот трофей над головой."

ахаха! а как бы ты поднял трофей, если играл в самом позорном бестрофейнике?)
Медив
Медив
   174 / 959
21 апреля в 14:26
Ну если был бы европейский чемпионат среди СИЗО, то можно было выставить вполне боеспособный состав
Comentarios
Comentarios
   180 / 959
21 апреля в 14:23
Если честно таких нет
dimagas1
dimagas1 ответил Zenit_84
   307 / 959
21 апреля в 14:20
Какие?
Некоторые.
STVA 1
STVA 1 ответил Zenit_84
   43 / 959
21 апреля в 14:17
Какие?
Вот именно!!
Zenit_84
Zenit_84
   91 / 959
21 апреля в 14:17
Какие?
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