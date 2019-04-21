Ловчев поддержал Кононова

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поддержал главного тренера московского клуба Олега Кононова.
Несколько слов об Олеге Кононове. У нас часто так: одна-две неудачи — и со всех сторон несётся: «Тренера в отставку!» На днях мне позвонил Валера Рейнгольд. Говорит, что надо вступиться за Олега Кононова. И я с ним согласен. Поэтому хочу поддержать Олега.
При этом я вижу все минусы в игре «Спартака». И не только в игре. Нервозность болельщиков передаётся и тренеру, и команде. На этой неделе я позвонил Олегу, спросил об обстановке. Он сказал, что была встреча с руководством, и там было сказано, что ему доверяют, он продолжает работать.
Многие задаются вопросом, а что вообще Кононов изменил в команде за то время, что работает с ней. Конечно, результаты не те, которые хотелось бы видеть. Но не заметить, например, что «Спартак» по-другому стал играть в атаку, нельзя. Игра перестроилась. Теперь игроки почти каждый пас стараются отдать в глубину, а не поперёк. Тот же Мельгарехо постоянно получает проникающие передачи. И не забивает… Ну вот такой он исполнитель.
Ещё. Мне много приходилось играть в сборной, в том числе у Валерия Васильевича Лобановского. У него люди постоянно отрабатывали подачи с фланга. Сегодня в «Спартаке» я не вижу ни одного человека, способного регулярно и точно подавать в штрафную. В связи с этим вновь вспоминаю Ерёменко, который оказался не нужен «Спартаку» (почему — я уже писал ранее) и в прошлой игре опять показал, как надо подавать.
И всё же я поддерживаю Кононова. Вижу, как он выстраивает игру. Если команда создаёт моменты, они всё равно рано или поздно будут реализованы.
Тренерская ЧЕХАРДА Спартаку не поможет, а только НАВРЕДИТ.
Кононова надо оставить, а от некоторых игроков надо ИЗБАВЛЯТЬСЯ - самым решительным образом - приглашать новых и своих воспитанников.
Вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!!
Не игроки типа Глушакова должны командовать, а тренер.
Призовое место, для попадания в Лигу чемпионов, УСКОЛЬЗАЕТ от Спартака, а с ним и большие деньги.
У Спартака нет шансов на призы и место в Лиге чемпионов!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Федун недавно сказал, что Спартак ПРОВАЛИЛ сезон 2017/18!
И всё благодаря безобразной игре Глушакова.
Второй подряд сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
Это уже грандиозный ПРОВАЛ.
Походы, по баням, ресторанам, по ночным пивным заведениям и стриптиз клубам, ОПУСТИЛИ Глушакова ниже спартаковского плинтуса, что на базе в Тарасовке.
Резко СДАЛ и СДУЛСЯ, а Спартак второй сезон подряд ПРОВАЛИВАЕТ!!!!
Терпение Федуна ЛОПНЕТ и Глушаков доиграется!!!
Тренерская ЧЕХАРДА Спартаку не поможет, а только НАВРЕДИТ.
Кононова надо оставить, а от некоторых игроков надо ИЗБАВЛЯТЬСЯ - самым решительным образом - приглашать новых и своих воспитанников.
Вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!!
Не игроки типа Глушакова должны командовать, а тренер.
Призовое место, для попадания в Лигу чемпионов, УСКОЛЬЗАЕТ от Спартака, а с ним и большие деньги.
У Спартака нет шансов на призы и место в Лиге чемпионов!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Федун недавно сказал, что Спартак ПРОВАЛИЛ сезон 2017/18!
И всё благодаря безобразной игре Глушакова.
Второй подряд сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
Это уже грандиозный ПРОВАЛ.
Походы, по баням, ресторанам, по ночным пивным заведениям и стриптиз клубам, ОПУСТИЛИ Глушакова ниже спартаковского плинтуса, что на базе в Тарасовке.
Резко СДАЛ и СДУЛСЯ, а Спартак второй сезон подряд ПРОВАЛИВАЕТ!!!!
Терпение Федуна ЛОПНЕТ и Глушаков доиграется!!!
Какой капитан , такая и команда!!!
Стыдно за Спартак!!!
Какой капитан , такая и команда!!!
Стыдно за Спартак!!!