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Ловчев поддержал Кононова

21 апреля 2019, 14:38

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поддержал главного тренера московского клуба Олега Кононова.

Несколько слов об Олеге Кононове. У нас часто так: одна-две неудачи — и со всех сторон несётся: «Тренера в отставку!» На днях мне позвонил Валера Рейнгольд. Говорит, что надо вступиться за Олега Кононова. И я с ним согласен. Поэтому хочу поддержать Олега.

При этом я вижу все минусы в игре «Спартака». И не только в игре. Нервозность болельщиков передаётся и тренеру, и команде. На этой неделе я позвонил Олегу, спросил об обстановке. Он сказал, что была встреча с руководством, и там было сказано, что ему доверяют, он продолжает работать. 

Многие задаются вопросом, а что вообще Кононов изменил в команде за то время, что работает с ней. Конечно, результаты не те, которые хотелось бы видеть. Но не заметить, например, что «Спартак» по-другому стал играть в атаку, нельзя. Игра перестроилась. Теперь игроки почти каждый пас стараются отдать в глубину, а не поперёк. Тот же Мельгарехо постоянно получает проникающие передачи. И не забивает… Ну вот такой он исполнитель.

Ещё. Мне много приходилось играть в сборной, в том числе у Валерия Васильевича Лобановского. У него люди постоянно отрабатывали подачи с фланга. Сегодня в «Спартаке» я не вижу ни одного человека, способного регулярно и точно подавать в штрафную. В связи с этим вновь вспоминаю Ерёменко, который оказался не нужен «Спартаку» (почему — я уже писал ранее) и в прошлой игре опять показал, как надо подавать.

И всё же я поддерживаю Кононова. Вижу, как он выстраивает игру. Если команда создаёт моменты, они всё равно рано или поздно будут реализованы.

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Все комментарии
112910415
112910415
   97 / 959
21 апреля в 19:37
финиш многое покажет
time out
time out ответил МапС
   929 / 959
21 апреля в 17:37
Что ж за Карреру не вступились, ветераны хреновы?! С ним Спартак щас всяко повыше бы место занимал! И №8 никто бы не видел.
Они и Кононова при случае потопят, хотя его и топить не надо, пока что он сам тонет. С глушаковщиной, как с якорем на ногах. Он и променял Глушака на Ерему, он и не жалеет об этом. Пока, жареный петух в задницу не клюнет.
МапС
МапС
   83 / 959
21 апреля в 17:15
Что ж за Карреру не вступились, ветераны хреновы?! С ним Спартак щас всяко повыше бы место занимал! И №8 никто бы не видел.
Гавроша
Гавроша ответил mihaluch
   30 / 959
21 апреля в 16:57
Кононова оставлять конечно надо, а то опять какого- нибудь Кукареку приобретут. Давно пора понять, что иностранные тренеры едут за баблом, им по-фиг российский футбол.
А кононов не за бабло арсенал бросил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
21 апреля в 16:28
Кто тянул тренера за язык, когда он ляпнул насчет 4-х месяцев? Теперь выглядит клоуном...
kust07
kust07
   82 / 959
21 апреля в 16:12
А почему так в свое время Карреру не поддерживал
mihaluch
mihaluch
   61 / 959
21 апреля в 16:09
Кононова оставлять конечно надо, а то опять какого- нибудь Кукареку приобретут. Давно пора понять, что иностранные тренеры едут за баблом, им по-фиг российский футбол.
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 15:47
Тарасовские старпёры думают, что их кто то в хрющатнике прислушивается.
Байкал-38
Байкал-38
   25 / 959
21 апреля в 15:22
Я тоже думаю Кононова надо поддержать (ну чисто так поржать), а то реально на его место возьмут хорошего тренера, а так он всех устраивает!
Аксинья
Аксинья
   51 / 959
21 апреля в 15:07
Помню матч трехлентней давности ЦСКА - Краснодар (2:0) где в конце сезона быки под руководством Кононова претендующие на высокое место бездарно слили матч армейцам, именно слили потому что не было даже попытки сопротивления,,,После этого Кононов в моих глазах просто физрук...
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
21 апреля в 14:56
С четырьмя месяцами Кононов явно погорячился!!! Он не до конца понимал, в какую мясорубку он попадет.
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
21 апреля в 14:54
Мы тоже поддерживаем физрука. Пиджак свиней до пердива доведёт.
Sysanin101
Sysanin101
   279 / 959
21 апреля в 14:54
Кононова надо ПОДДЕРЖАТЬ и выразить ДОВЕРИЕ!
Тренерская ЧЕХАРДА Спартаку не поможет, а только НАВРЕДИТ.
Кононова надо оставить, а от некоторых игроков надо ИЗБАВЛЯТЬСЯ - самым решительным образом - приглашать новых и своих воспитанников.
Вот вам результат этого сезона 2018/19 для Спартака:
- Европу - ПРОВАЛИЛИ!
- Кубок России - ПРОВАЛИЛИ!
- Чемпионат России - ПРОВАЛИЛИ!
ПРОВАЛ Спартака по всем футбольным статьям - ДОСРОЧНО!!!
Спартак ДОСРОЧНО и благополучно уже провалил этот сезон!!!
Не игроки типа Глушакова должны командовать, а тренер.
Призовое место, для попадания в Лигу чемпионов, УСКОЛЬЗАЕТ от Спартака, а с ним и большие деньги.
У Спартака нет шансов на призы и место в Лиге чемпионов!
Спартак РИСКУЕТ даже в шестёрку не попасть по итогам сезона 2018/19!!!
Федун недавно сказал, что Спартак ПРОВАЛИЛ сезон 2017/18!
И всё благодаря безобразной игре Глушакова.
Второй подряд сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
Это уже грандиозный ПРОВАЛ.
Походы, по баням, ресторанам, по ночным пивным заведениям и стриптиз клубам, ОПУСТИЛИ Глушакова ниже спартаковского плинтуса, что на базе в Тарасовке.
Резко СДАЛ и СДУЛСЯ, а Спартак второй сезон подряд ПРОВАЛИВАЕТ!!!!
Терпение Федуна ЛОПНЕТ и Глушаков доиграется!!!
ermak6848
ermak6848
   182 / 959
21 апреля в 14:47
Правильно сделал , что поддержал всё таки свой бывший , родной клуб
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
21 апреля в 14:45
Что можно ждать от команды , в которой каждый божий день скандалы, распри, разборки???
Какой капитан , такая и команда!!!
Стыдно за Спартак!!!
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