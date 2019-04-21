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Семак: «Мы в Дзюбе и не сомневались»

21 апреля 2019, 16:13
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о нападающем Артеме Дзюбе, который в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2) оформил дубль.

Мы в нем и не сомневались. Каждый игрок приносит команде пользу. У Артема сейчас на поле немного другие функции. Он работает в гораздо большей степени именно на команду. А забитые мячи — они придут. Это часть процесса. Сегодня Дзюба забил, завтра Азмун, послезавтра кто-то другой. Победу заслужил весь «Зенит». Хотя за Артема лично очень рад. У него груз спал с плеч. Много разговоров было, что не забивает, а голы в такой ситуации всегда добавляют уверенности.

Рад за Ярослава вдвойне, потому как в воскресенье у него еще один важный день — он поедет встречать супругу из роддома. Здорово, что мы и он сам себе сумели сделать такой подарок, как эта победа. Теперь можно с отличным настроением заняться семейными вопросами. Еще раз хочу поздравить Ярослава и его супругу со столь значимым днем в жизни. Гораздо более значимым, чем три очка в Краснодаре.

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Все комментарии
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   646 / 959
22 апреля в 05:39
Семак: "Мы в судьях и не сомневались"
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил FILL3286
21 апреля в 19:53
стыдно за зенит
болей за Реал
Рожден в СССР
Рожден в СССР
21 апреля в 19:52
спорт такое дело, сегодня на коне, завтра грязью поливают
beefs
beefs
   194 / 959
21 апреля в 19:05
Посмотрим на сколько игр его хватит, что то подсказывает что до конца сезона его не увидим
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 959
21 апреля в 18:41
А еще недавно Артема и Семака болелы готовы были растерзать! Сколько камней было накидано в их огороды и не счесть.
А ведь иногда надо просто потерпеть!!!
Питеру респект!!! До чемпионства рукой подать!!!
морозз
морозз
   94 / 959
21 апреля в 18:14
Артём лидер Зенита, он гонит команду вперёд и заряжает всех уверенностью в победе! Ещё бы в сборной прорвало не по детски!
Leningrad 84
Leningrad 84
   56 / 959
21 апреля в 18:11
И Дзюба, и Ракицкий - просто красавцы!
А Сергей Богданович постепенно становится серьезным тренером...
рже
рже
   761 / 959
21 апреля в 18:09
Зенит чемпион!-а свиней жалко,что не тур то растройство
Заполярный
Заполярный ответил Узбагоеный
   303 / 959
21 апреля в 17:59
Дзюбу прорвало. )))
а че запор был.
shur
shur
   699 / 959
21 апреля в 17:43
...дерево с массой напролом,вся его "игра",первый - сам удивился как мяч в
ногу попал,второй как в регби - ломай и пробивай,клоун!!!
Тага Дага
Тага Дага
   248 / 959
21 апреля в 17:43
Не сомневались. ....16 матчей не забивал...?Багданович,ты сам прекрасно знаешь почему Зюба играет. ..не неси чушь.
Морозовский
Морозовский
   5 / 959
21 апреля в 17:31
Вы, бакланы, все, его тихо ненавидите! Капитанскую повязку у товарища Артёма подло отобрали, терпеть его не можете, как спартаковского воспитанника с первого дня появления в лазурятнике.Да, и Сергея Богдановича уже раз триста выгнали в УФУ! СЛЕПЫЕ!!!
leopit
leopit
   533 / 959
21 апреля в 17:31
Дзюба -молорик,а за спаратак очень стыдно....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 959
21 апреля в 17:28
Радует, что побеждают командной игрой. Никто не тянет одеяло на себя...
FILL3286
FILL3286 ответил Kresi frok
   31 / 959
21 апреля в 17:21
Раз в год и дерево стреляет.
Раз в год в дерево и попадают))
ха-ха-ха-ах
Kresi frok
Kresi frok
   115 / 959
21 апреля в 17:10
Раз в год и дерево стреляет.
Узбагоеный
Узбагоеный
   102 / 959
21 апреля в 16:59
Дзюбу прорвало. )))
Брулин
Брулин
   29 / 959
21 апреля в 16:56
Закалебали уже со своим Дзюбой. Просто фартовый на местном уровне, которого никто в мире не знает..
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 16:54
Удачи Артёма сильно растраивают федуна.
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
21 апреля в 16:34
стыдно за зенит
Zayac_65
Zayac_65
   641 / 959
21 апреля в 16:32
Вы и в Заболотном никогда не сомневались...
ДАША Д
ДАША Д
   121 / 959
21 апреля в 16:31
Выстрелил в самый нужный момент.
AMT
AMT
21 апреля в 16:23
Обычное дерево.С Краснодаром повезло,или отскочило на 95 мин
Footbolista
Footbolista
   9 / 959
21 апреля в 16:20
Надежная древесина...
Hypnoz
Hypnoz
   105 / 959
21 апреля в 16:20
Кокорина забыл ! Пока кореш по тюрьмам мается, ему зарплата из бюджета капает !
FILL3286
FILL3286
   31 / 959
21 апреля в 16:16
И в паредасе с молло не сомневались((
ха-ха-аха-ха
ziborock
ziborock
   36 / 959
21 апреля в 16:14
Вы и в Грозовском не сомневались!)
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