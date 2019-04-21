Марку Силва: «Начиная с первой минуты мы были лучшей командой на поле»

Наставник «Эвертона» Марку Силва прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0) в матче 35-го тура АПЛ .

Сегодня я увидел большую разницу по сравнению с прошлым матчем. Мы сыграли более эффективно и забили больше голов. Начиная с первой минуты мы были лучшей командой на поле. Продолжали атаковать и не дали им ни одного шанса пробить по нашим воротам в первом тайме. Наши фанаты насладились красивыми голами.

«Манчестер Юнайтед» в перерыве поменял двух игроков, но мы продолжили действовать точно так же. После каждой атаки у нас была голевая возможность. Сохранили ворота на замке - а это очень важно.