Гари Невилл - о разгромном поражении МЮ: «Я в ярости»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды от «Эвертона».
Я понятия не имею, чем занимались на поле сегодня игроки «Манчестер Юнайтед». Я в ярости. Надеюсь, что Сульшер знает, что делает и куда движется.
|Эвертон4 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды от «Эвертона».
Я понятия не имею, чем занимались на поле сегодня игроки «Манчестер Юнайтед». Я в ярости. Надеюсь, что Сульшер знает, что делает и куда движется.