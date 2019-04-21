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Гари Невилл - о разгромном поражении МЮ: «Я в ярости»

21 апреля 2019, 18:04
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды от «Эвертона».

Я понятия не имею, чем занимались на поле сегодня игроки «Манчестер Юнайтед». Я в ярости. Надеюсь, что Сульшер знает, что делает и куда движется.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   622 / 959
21 апреля в 22:30
Гаррик в испании валенсию вроде бы тренировал,так помню командачудом осталась в живых... да и сам то кроме аутов ничем не славился и то точно не помню кто из них мячи метал. он наверное эксперт,всё таки физруком не подсилу оказалось.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил 311
   622 / 959
21 апреля в 22:28
Дайте лучше Невиллу поработать!)
с ЧШ подняться сложнее,чем остаться в АПЛе
Pervomaez
Pervomaez
   898 / 959
21 апреля в 22:14
Верните Маура
311
311
   54 / 959
21 апреля в 20:04
Дайте лучше Невиллу поработать!)
112910415
112910415
   97 / 959
21 апреля в 19:47
нет слов
cska plus
cska plus
   20 / 959
21 апреля в 18:28
Гари можно понять.
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