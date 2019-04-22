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Кикнадзе: «В данный момент „Локо“ не готов покупать игроков по 10-15 млн»

22 апреля 2019, 23:13

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферной политике клуба в летнее окно.

В ближайшее трансферное окно будем ограничивать себя 25-26-летними футболистами. В связи с тем, что в следующем сезоне будем выступать в еврокубках, а также с тем, что в нашей стране мало хороших молодых игроков, сейчас готовых играть в Лиге чемпионов, акцент будет сделан на иностранных футболистов, но от лимита никуда не уйти.

Чтобы сейчас купить готовых игроков под Лигу чемпионов, нужно около 10-15 миллионов евро. В данный момент клуб, наверное, не пойдет на эти покупки. Поэтому будем искать решение, учитывая потенциальное развитие игроков.

«Локо» после 24-х туров занимает второе место в таблице РПЛ. В последнем туре команда сыграла вничью с ЦСКА (1:1). 

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Все комментарии
drug01
drug01
   117 / 959
22 апреля в 23:54
Значит не быть в тройке!
За адекватность
За адекватность
   68 / 959
22 апреля в 23:48
"В нашей стране мало хороших молодых игроков, сейчас готовых играть в Лиге чемпионов, акцент будет сделан на иностранных футболистов, но от лимита никуда не уйти" Каждый на этом сайте знает мою позицию по клубам. Вы там что уже поделили кому в ЛЧ играть , кому в КУЕФА? Что Вы несете? Вы уже удосужились в ЛЧ выйти? Кажется Кикнадзе бредит, условно "Аяксу" никто не мешает воспитывать игроков уровня ЛЧ, а у нас проблемы. От себя, пожалейте мои нервы, а то вдруг не переживу очередного блистательного выступления.
mortid
mortid
   324 / 959
22 апреля в 23:28
Кикнадзе: «В данный момент „Локо“ не готов покупать игроков по 10-15 млн, самим мало, передвигаемся на метро, едим макарошки, отдыхаем в Крыму»
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