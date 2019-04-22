Кикнадзе: «В данный момент „Локо“ не готов покупать игроков по 10-15 млн»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о трансферной политике клуба в летнее окно.

В ближайшее трансферное окно будем ограничивать себя 25-26-летними футболистами. В связи с тем, что в следующем сезоне будем выступать в еврокубках, а также с тем, что в нашей стране мало хороших молодых игроков, сейчас готовых играть в Лиге чемпионов, акцент будет сделан на иностранных футболистов, но от лимита никуда не уйти.

Чтобы сейчас купить готовых игроков под Лигу чемпионов, нужно около 10-15 миллионов евро. В данный момент клуб, наверное, не пойдет на эти покупки. Поэтому будем искать решение, учитывая потенциальное развитие игроков.