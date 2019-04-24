Сульшер: «Побороться за титул в следующем году? Никогда не говори никогда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о перспективах «красных дьяволов» в следующем сезоне.

Может ли МЮ в следующем сезоне побороться с «Ливерпулем» и «Ман Сити» за чемпионский титул?

Боюсь, пока нам не хватает стабильности, чтобы сделать это. Если брать последние 18 матчей, мы не так уж далеки от них, но они показывают результат на протяжении всего сезона, а мы – только половины. Но давайте посмотрим, что нас ждёт. Никогда не говори никогда.

Нельзя ожидать, что всё изменится за одну ночь. Это будет происходить постепенно, мы должны трезво смотреть на вещи и делать шаг за шагом. Не заменять 10 игроков другими 10 футболистами. Нужно действовать медленно, постепенно, но уверенно.

Чтобы вернуться туда, куда мы хотим вернуться, нам необходимо достичь соответствующего уровня качества, характера и стандартов.