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Сульшер: «Побороться за титул в следующем году? Никогда не говори никогда»

24 апреля 2019, 05:46

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о перспективах «красных дьяволов» в следующем сезоне.

Может ли МЮ в следующем сезоне побороться с «Ливерпулем» и «Ман Сити» за чемпионский титул?

Боюсь, пока нам не хватает стабильности, чтобы сделать это. Если брать последние 18 матчей, мы не так уж далеки от них, но они показывают результат на протяжении всего сезона, а мы – только половины. Но давайте посмотрим, что нас ждёт. Никогда не говори никогда.

Нельзя ожидать, что всё изменится за одну ночь. Это будет происходить постепенно, мы должны трезво смотреть на вещи и делать шаг за шагом. Не заменять 10 игроков другими 10 футболистами. Нужно действовать медленно, постепенно, но уверенно.

Чтобы вернуться туда, куда мы хотим вернуться, нам необходимо достичь соответствующего уровня качества, характера и стандартов.

Сульшер также поделился своими ожиданиями от предстоящего манчестерского дерби.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:37
Прав Сульшер, время покажет.
galem72
galem72
   333 / 954
24 апреля в 11:21
"...никогда не говори никогда..."

Пока не будет апгрейдов и зачистки балласта в составе, такого ждать не придётся...
Artuom
Artuom
   203 / 954
24 апреля в 10:10
Чего - чего???
Из 5 последних матчей в АПЛ 3 проигрыша - это называется "мы не так уж далеки от них(МС и Ливерпуль)"???
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 954
24 апреля в 10:05
не отчаивайтесь никогда
удав
удав
   124 / 954
24 апреля в 08:01
ну для начала посмотрим кто будет тренировать МЮ к следующему новому году=)
STVA 1
STVA 1
   43 / 954
24 апреля в 06:47
Без усиления никак
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
24 апреля в 06:24
Удел МЮ - борьба за четвертое лигочемпионское место
Caniggia
Caniggia
   59 / 954
24 апреля в 06:24
Недолго норвежскому физруку там осталось. Погонят его в шею. То что ему удалось - раскрепостить команду и провести серию удачных игр на багаже Моура. Багаж закончился и теперь пошел развал и деградация.
Novograd
Novograd
   843 / 954
24 апреля в 06:04
Таки да малерик
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