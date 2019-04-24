Хедира: «Не следует воспринимать 8-е подряд золото „Юве“ как должное»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира высказался на тему значимости восьмой подряд победы туринского клуба в чемпионате Италии.
В этом сезоне мы выиграли восьмой титул подряд. Это нечто особенное, что не должно восприниматься как должное. Это огромный успех.
Лига чемпионов – это одна из целей «Ювентуса», но достичь её нелегко: о победе в этом турнире мечтают ещё 7-8 команд. Именно по этой причине мы должны принять наш вылет из ЛЧ, даже если он болезненный. Мы постараемся выиграть этот трофей в будущем.
Хедира зря сам себя обманывает... ;)
Хедира зря сам себя обманывает... ;)
Вау , Юве красавчик что подряд 8 лет на вершине Сериа А.
Типа так должны были воспринимать плбеду Юве?
Вау , Юве красавчик что подряд 8 лет на вершине Сериа А.
Типа так должны были воспринимать плбеду Юве?