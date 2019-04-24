Хедира: «Не следует воспринимать 8-е подряд золото „Юве“ как должное»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира высказался на тему значимости восьмой подряд победы туринского клуба в чемпионате Италии.

В этом сезоне мы выиграли восьмой титул подряд. Это нечто особенное, что не должно восприниматься как должное. Это огромный успех.