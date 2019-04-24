ГлавнаяНовости

Хедира: «Не следует воспринимать 8-е подряд золото „Юве“ как должное»

24 апреля 2019, 04:16

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира высказался на тему значимости восьмой подряд победы туринского клуба в чемпионате Италии.

В этом сезоне мы выиграли восьмой титул подряд. Это нечто особенное, что не должно восприниматься как должное. Это огромный успех.

Лига чемпионов – это одна из целей «Ювентуса», но достичь её нелегко: о победе в этом турнире мечтают ещё 7-8 команд. Именно по этой причине мы должны принять наш вылет из ЛЧ, даже если он болезненный. Мы постараемся выиграть этот трофей в будущем.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бенитес: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Сегодня, 18:48 Комментарии0
Аллегри: «Мы никогда больше не увидим другого Месси или Роналду»
Сегодня, 18:02 Комментарии4
Тухель: «Неймар сожалеет о том, что сделал»
Сегодня, 17:38 Комментарии5
Гвардиола: «„Ливерпуль“ и „Барса“ продемонстрировали невероятный футбол»
Сегодня, 17:25 Комментарии1
Роналду: «Многие люди ждут моих ошибок»
Сегодня, 15:21 Комментарии47
Месси - Хави: «Было приятно выступать с тобой за одну команду»
Сегодня, 14:59 ФотоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kust07
kust07
   82 / 954
24 апреля в 16:31
да все куплено у вас там в Италии
cska plus
cska plus
   20 / 954
24 апреля в 11:39
Многие так и понимают, несколько подозрительно.
Artuom
Artuom
   203 / 954
24 апреля в 08:20
Золото Ювентуса, Баварии и Барселоны так и воспринимается...
Хедира зря сам себя обманывает... ;)
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 954
24 апреля в 07:45
Ювентус на голову сильнее всех в Италии.
ЮЗИК
ЮЗИК
   244 / 954
24 апреля в 06:43
Именно так оно и воспринемается
neomessi
neomessi
   147 / 954
24 апреля в 05:54
Вау, Юве наконец то выиграл 8ой кубок в Серии А.
Вау , Юве красавчик что подряд 8 лет на вершине Сериа А.
Типа так должны были воспринимать плбеду Юве?
beefs
beefs
   191 / 954
24 апреля в 05:43
Если не нарветесь на Аякс....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100