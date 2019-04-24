Вальверде: «Выиграть Ла Лигу – очень сложная задача»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Алавесом» (2:0) в матче 34-го тура Примеры прокомментировал возможность своей команды досрочно выиграть чемпионат Испании на этой неделе.

Это не решающие три очка, но они очень важны. Предельно ясно, что теперь мы в одной победе от чемпионства. Посмотрим, как сыграет «Атлетико».

Не имеет значения, когда мы выиграем трофей, пока мы продолжаем это делать. Потому что завоевать титул чемпиона страны очень сложно. Будь что будет.

Мне нравится уже то, что вы задаёте мне этот вопрос. Это лучшее, что могло случиться. Однако «Атлетико» будет биться до последнего, потому что это в их ДНК.