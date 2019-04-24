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Вальверде: «Выиграть Ла Лигу – очень сложная задача»

24 апреля 2019, 03:59
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Алавесом» (2:0) в матче 34-го тура Примеры прокомментировал возможность своей команды досрочно выиграть чемпионат Испании на этой неделе.

Это не решающие три очка, но они очень важны. Предельно ясно, что теперь мы в одной победе от чемпионства. Посмотрим, как сыграет «Атлетико».

Не имеет значения, когда мы выиграем трофей, пока мы продолжаем это делать. Потому что завоевать титул чемпиона страны очень сложно. Будь что будет.

Мне нравится уже то, что вы задаёте мне этот вопрос. Это лучшее, что могло случиться. Однако «Атлетико» будет биться до последнего, потому что это в их ДНК.

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   180 / 954
24 апреля в 09:04
    ДАША Д
    ДАША Д
       116 / 954
    24 апреля в 08:46
    Для Барселоны это простая задача.
    NGY
    NGY
       160 / 954
    24 апреля в 06:20
    Ну да, особенно когда выигрвваете его 8 раз, за 10 лет, фактически без сопротиаления на внутренней арене.
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