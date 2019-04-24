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Вальверде похвалил Аленью

24 апреля 2019, 04:42
АлавесЛоготип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Алавесом» (2:0) в матче 34-го тура Примеры и похвалил полузащитника «сине-гранатовых» Карлеса Аленью, отметившегося голом.

«Алавес» здорово оборонялся. Когда мы теряли мяч, они искали способы удивить нас. У «Барселоны» было две хороших возможности вначале, затем это был вопрос терпения. 

В перерыве мы, прежде всего, поговорили о том, чтобы быть более убедительными в финальной трети, потому что игроки были на очень хороших позициях для нанесения удара. Мы доминировали, но нам нужно было создавать больше моментов. Нужно было немного магии, чтобы изменить игру в нашу пользу.

Аленья – игрок с очень хорошим ударом и умением завершать атаки. В прошлом году он был лучшим бомбардиром «Барселоны» Б в Сегунде. У него было много моментов, и он должен был постараться забить. Он хорошо выбирает позицию при атаке, диктует игру и находит ситуации, в которых можно численно превзойти соперника. Я очень рад за него.

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