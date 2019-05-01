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Уремович: «Сейчас нам нужна победа»

01 мая 2019, 13:56
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургИдет второй тайм

Защитник «Рубина» Филип Уремович прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ против «Оренбурга». 

Ничья в Москве со «Спартаком» - это неплохой результат. Сейчас нам нужна победа. Мы не выигрывали уже семь или восемь матчей. У «Оренбурга» игроков моложе 25 лет нет и все они очень опытные.

Понятно, что очень сыгранная команда, играющая вместе уже много лет. Они очень опасны особенно при стандартах и навесах. Но если мы будем играть как против «Спартака» – мы сможем показать положительный результат.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
   389 / 954
01 мая в 16:04
Нужна-выигрывайте!
И что вам может помешать играть,как против Спартака?
Иначе к чему этот набор слов?
Удачи!
ДСА
ДСА
   131 / 954
01 мая в 14:06
Победа нужна всегда.
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