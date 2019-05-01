Уремович: «Сейчас нам нужна победа»

Защитник «Рубина» Филип Уремович прокомментировал предстоящий матч 27-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Ничья в Москве со «Спартаком» - это неплохой результат. Сейчас нам нужна победа. Мы не выигрывали уже семь или восемь матчей. У «Оренбурга» игроков моложе 25 лет нет и все они очень опытные.

Понятно, что очень сыгранная команда, играющая вместе уже много лет. Они очень опасны особенно при стандартах и навесах. Но если мы будем играть как против «Спартака» – мы сможем показать положительный результат.