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Шейдаев хочет, чтобы Гулиев выступал за сборную Азербайджана

01 мая 2019, 16:21

Нападающий «Крыльев Советов» и сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев признался, что хотел бы выступать в национальной команде вместе с полузащитником «Спартака» Аязом Гулиевым, который ещё не заигран ни за одну сборную.

Мы давно не говорили об этом. Он уже и так высказал свою точку по этому поводу. Если он у меня попросит совета, что бы ему предложил? Думаю, он и сам все понимает без меня. Конечно, хотел бы, чтобы такой футболист выступал в сборной Азербайджана. Он мой близкий друг, как брат. Я бы хотел, чтобы мой брат играл в сборной Азербайджана.

Напомним, что недавно на Гулиева было заведено два административных дела.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   7 / 954
01 мая в 19:58
Я тоже хочу чтобы играл за Азербайджан. За ним будущее а Росия это тухлая сборная один Черышев только там играть умеет а Азербайджан скоро будет на ЧМе играть!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   268 / 954
01 мая в 19:51
В сборной России маленькому свину точно нечего делать
Союзник противников
Союзник противников
   20 / 954
01 мая в 19:20
Да хоть за Папуа-Новую Гвинею!
ABir
ABir
   172 / 954
01 мая в 19:18
Врядли Аяз будет нужен Спартаку, как легионер
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 954
01 мая в 19:08
-Брат Аяз,узнаёшь брата Шамиля?
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 954
01 мая в 18:44
Не надо нам такого "счастья"!!!
Морозовский
Морозовский
   5 / 954
01 мая в 18:25
В сборной "Бутырки" пусть феерит!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   6 / 954
01 мая в 17:39
Правильно, не хочется, чтобы гулиев в сборной России оказался.
cska plus
cska plus
   18 / 954
01 мая в 17:23
    Лакшери
    Лакшери
       197 / 954
    01 мая в 17:19
    Все этого хотят
    nautilus163
    nautilus163 ответил Байкал-38
       119 / 954
    01 мая в 17:10
    России это ничтожество не нужно точно. Думаю в сборную России таким негодяям путь заказан!!!
    Он 800 раз помолится и опять хорошим человеком станет! А мерс свой бездомным детям отдаст!
    Caniggia
    Caniggia
       59 / 954
    01 мая в 16:59
    Россия тоже хочет, чтобы криминальный элемент, шизофреник, бандит и бездарный ногомячист Гулиев выступал только за сборную Азербайджана.
    Байкал-38
    Байкал-38
       26 / 954
    01 мая в 16:44
    России это ничтожество не нужно точно.
    Думаю в сборную России таким негодяям путь заказан!!!
    mihaluch
    mihaluch
       63 / 954
    01 мая в 16:33
    Не согласится в Баку за сломанный нос могут и голову проломить.
    КЭТиК
    КЭТиК
       206 / 954
    01 мая в 16:33
    Там перспектив совсем нет.
    Zenit_84
    Zenit_84
       85 / 954
    01 мая в 16:29
    Пускай
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