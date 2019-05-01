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Кикнадзе: «Мы ведём переговоры по многим футболистам»

01 мая 2019, 14:17

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что в настоящее время клуб ведёт переговоры по многим футболистам.

Недавно стало известно, что «Фортуна» из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему Фёдору Смолову

Мы ведём переговоры по многим футболистам, как с целью прихода кого-то в клуб, так и с целью дальнейшего развития игроков и оптимизации их карьеры. Касается ли это Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим.

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Все комментарии
Tommy Lee
Tommy Lee
   130 / 954
01 мая в 19:05
Вы ведёте переговоры со многими судьями.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Parovoznic
   231 / 954
01 мая в 16:40
У нас это не единственная проблемная линия.
В точечном усилении нуждается любая команда, даже гранды европейского футбола, но именно проблема нападения сейчас стоит особо остро.
Вот, что я хотел сказать, а усиление действительно надо, тем более если попадём в ЛЧ.
Думаю качественных игроков под ЛЧ проще будет завлечь. Так, что надо стараться остаток чемпионата провести на уровне.
Parovoznic
Parovoznic ответил Байкал-38.
   56 / 954
01 мая в 16:17
У Локо самая проблемная линия это нападение. Нет ни одного путного нападающего, вот какие в первую очередь должны быть цели у селекции. Но с одной оговоркой не брать таких как Смолов, Эдер.
У нас это не единственная проблемная линия.
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 15:07
Смолов в Дюссельдорф. Конец карьеры.
Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
01 мая в 14:55
У Локо самая проблемная линия это нападение. Нет ни одного путного нападающего, вот какие в первую очередь должны быть цели у селекции. Но с одной оговоркой не брать таких как Смолов, Эдер.
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