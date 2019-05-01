Кикнадзе: «Мы ведём переговоры по многим футболистам»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что в настоящее время клуб ведёт переговоры по многим футболистам.
Недавно стало известно, что «Фортуна» из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему Фёдору Смолову.
Мы ведём переговоры по многим футболистам, как с целью прихода кого-то в клуб, так и с целью дальнейшего развития игроков и оптимизации их карьеры. Касается ли это Смолова? Совершим сделки, а потом уже сообщим.
Вот, что я хотел сказать, а усиление действительно надо, тем более если попадём в ЛЧ.
Думаю качественных игроков под ЛЧ проще будет завлечь. Так, что надо стараться остаток чемпионата провести на уровне.
Вот, что я хотел сказать, а усиление действительно надо, тем более если попадём в ЛЧ.
Думаю качественных игроков под ЛЧ проще будет завлечь. Так, что надо стараться остаток чемпионата провести на уровне.