Кикнадзе: «Мы ведём переговоры по многим футболистам»

01 мая 2019, 14:17

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что в настоящее время клуб ведёт переговоры по многим футболистам.

Недавно стало известно, что «Фортуна» из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему Фёдору Смолову.