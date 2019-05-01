Гендиректор «Анжи»: «Главная задача - сохранить для региона бренд „Анжи“»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что постарается сохранить профессиональный статус махачкалинского клуба. Ранее стало известно, что власти Дагестана «Анжи» не помогут.

На сегодняшний день моя главная задача как генерального директора - это сохранить профессиональный статус клуба, сохранить для региона бренд «Анжи». Многое будет зависеть от того, в какой лиге продолжит играть «Анжи», мы не привязываемся к этой цифре в 650 млн: если клуб опустится рангом ниже, то и необходимый бюджет существенно сократится. Главное - не остаться одним в беде, ведь поддержка может быть не только финансовой. Мы очень надеемся, что республика найдет способ помочь сохранить команду, сможет взять клуб под свою опеку, помочь с поиском и привлечением инвесторов и меценатов.

Нам очень важно до конца мая понять, какой у нас будет бюджет, какого порядка суммы мы сможем привлечь от инвесторов, исходя из этого пытаться пройти процедуру лицензирования. Иначе клуб просто потеряет профессиональный статус, тогда мы не сможем заявиться даже во второй дивизион. А для выступления во второй лиге нужны совершенно другие средства, там достаточно иметь бюджет порядка 20-30 млн рублей. Что касается долгов перед футболистами, то президент обещал рано или поздно их все погасить, это вопрос времени.

Сейчас у нас в академии тренируется около 900 мальчишек, для них «Анжи» - это мечта, цель в жизни, то, к чему они могут стремиться. Куда они пойдут, чем они будут заниматься, если мы потеряем клуб, если в республике не останется команды.