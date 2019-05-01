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Гендиректор «Анжи»: «Главная задача - сохранить для региона бренд „Анжи“»

01 мая 2019, 19:49

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что постарается сохранить профессиональный статус махачкалинского клуба. Ранее стало известно, что власти Дагестана «Анжи» не помогут.

На сегодняшний день моя главная задача как генерального директора - это сохранить профессиональный статус клуба, сохранить для региона бренд «Анжи». Многое будет зависеть от того, в какой лиге продолжит играть «Анжи», мы не привязываемся к этой цифре в 650 млн: если клуб опустится рангом ниже, то и необходимый бюджет существенно сократится. Главное - не остаться одним в беде, ведь поддержка может быть не только финансовой. Мы очень надеемся, что республика найдет способ помочь сохранить команду, сможет взять клуб под свою опеку, помочь с поиском и привлечением инвесторов и меценатов.

Нам очень важно до конца мая понять, какой у нас будет бюджет, какого порядка суммы мы сможем привлечь от инвесторов, исходя из этого пытаться пройти процедуру лицензирования. Иначе клуб просто потеряет профессиональный статус, тогда мы не сможем заявиться даже во второй дивизион. А для выступления во второй лиге нужны совершенно другие средства, там достаточно иметь бюджет порядка 20-30 млн рублей. Что касается долгов перед футболистами, то президент обещал рано или поздно их все погасить, это вопрос времени.

Сейчас у нас в академии тренируется около 900 мальчишек, для них «Анжи» - это мечта, цель в жизни, то, к чему они могут стремиться. Куда они пойдут, чем они будут заниматься, если мы потеряем клуб, если в республике не останется команды.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил Байкал-38
   34 / 954
сегодня в 08:43
Из всего сказанного уже понятно у Анжи два исхода: поминки или вторая лига.
Пущай играют, иногда вносят остроту в болото чемпа...)))
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 954
вчера в 08:08
Из всего сказанного уже понятно у Анжи два исхода: поминки или вторая лига.
Байкал-38.
Байкал-38.
   231 / 954
вчера в 06:59
Bayern Best
Bayern Best
   190 / 954
01 мая в 22:34
Жаль что Анжи в таком положении.
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 21:43
Внесу свои пять копеек ещё...

Мне кажется проблема более глубокая, чем ситуация в ФК "Анжи", просто дагестанцы не сдаются и "держат вопрос на плаву"...

Разве только Анжи в плачевном финансовом положении? Спартак Нальчик тоже неплохая команда... Когда то очень прилично выглядели Новороссийский Черноморец, "Дружба" Майкоп... Сейчас есть общегосударственная проблема финансирования футбольных клубов и их инфраструктур (СДЮШОР, Спортшкол, ДЮСШ и т.д.) А ЭТО ТЫСЯЧИ занятых детей, которым тренеры вбивают в головы очень хорошие понятия - не курить. не пить. хорошо учиться. не хулиганить...
Занятость подростков, которые берут пример со старших товарищей и стремятся к ним...
Вывод - это Общегосударственный вопрос и решать его надо....
Почему бы например не сделать максимальные скидки дотационным командам например на авиабилеты, ведь авиакомпании иногда снижают стоимость перелета до смешного... Тоже самое и наземное передвижение - ведь себестоимость электроэнергии копейки, да и нефть не кружками черпаем...
Можно рассмотреть и вопросы питания для всех футболистов (как наиболее массового вида спорта) "от мала до велика"
Гарантировать минимальную оплату футболистам в случае задержки основных
контрактных обязательств...
И не важно в каком регионе...
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 21:43
Проблема перегрелась, разрушить легче...
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил beefs
   563 / 954
01 мая в 21:25
Не топчи по больному...
Шуnя771
Шуnя771
   34 / 954
01 мая в 20:56
"...Сейчас у нас в академии тренируется около 900 мальчишек, для них «Анжи» - это мечта, цель в жизни, то, к чему они могут стремиться. Куда они пойдут, чем они будут заниматься, если мы потеряем клуб, если в республике не останется команды..."


Конечно команде надо оказать помощь в плане сохранения возможности тренироваться 900-ам мальчишкам, клуб терять ни в коем случае нельзя, ФНЛ и "Зона Юг" наверное несут меньшие финансовые затраты... А с приходом спонсоров можно будет рассмотреть вопрос и о более высоком футбольном дивизионе....
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
01 мая в 20:51
Втордив ждёт.
EAGuar As
EAGuar As
   61 / 954
01 мая в 20:47
Удачи Анжи .
За адекватность
За адекватность
   68 / 954
01 мая в 20:06
"Нам очень важно до конца мая понять, какой у нас будет бюджет, какого порядка суммы мы сможем привлечь от инвесторов." Теперь мне не понять. Так что, инвесторов привлечь можно? Так привлекайте сейчас, клуб же частный. Или инвесторов интересуют суммы, которые выделит бюджет региона на сохранение бренда (хотя те отказали, а вдруг?) А там и помогут. Реальный способ: любители, 2 лига и далее своими "у нас в академии тренируется около 900 мальчишек, для них «Анжи» - это мечта," к новым вершинам. ИМХО.
beefs
beefs
   196 / 954
01 мая в 20:06
Вперёд за Аланией, Кубанью...
311
311
   53 / 954
01 мая в 19:56
Сохранят конечно, за бренд платить не надо!)
drug01
drug01
   120 / 954
01 мая в 19:52
Это главная задача!
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