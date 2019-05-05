СМИ: Иванович устроил скандал во время теста на допинг

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович устроил бунт во время сдачи теста на допинг перед матчем с «Динамо».
23 апреля на тренировку к «сине-бело-голубым» нагрянули допинг-офицеры, которые выбрали нескольких футболистов для проверки, в том числе и серба.
По словам сотрудников РУСАДА, Иванович долго отказывался писать в баночку, кричал на проверяющих и пытался прогнать их, поскольку, по его словам, не привык снимать штаны в присутствии посторонних.
В итоге Иванович тест всё же сдал, но в РУСАДА потребовали от «Зенита» жестко наказать футболиста за его поведение.
Ранее футболист сообщал, что хочет остаться в клубе.
Ивановича можно понять, я тоже послал бы таких.
Ивановича можно понять, я тоже послал бы таких.
Зенит уже чемпион и обиженные начинают "интересные истории" придумывать!
А источник дак вообще "сказка"!)))
Давай Дима,побольше удобрения на вентилятор!!!
На большее же ты не способен!
Зенит уже чемпион и обиженные начинают "интересные истории" придумывать!
А источник дак вообще "сказка"!)))
Давай Дима,побольше удобрения на вентилятор!!!
На большее же ты не способен!
..и до 30 го тура бы подождали, наверное?)
..и до 30 го тура бы подождали, наверное?)