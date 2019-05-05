СМИ: Иванович устроил скандал во время теста на допинг

вчера, 14:39

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович устроил бунт во время сдачи теста на допинг перед матчем с «Динамо».

23 апреля на тренировку к «сине-бело-голубым» нагрянули допинг-офицеры, которые выбрали нескольких футболистов для проверки, в том числе и серба.

По словам сотрудников РУСАДА , Иванович долго отказывался писать в баночку, кричал на проверяющих и пытался прогнать их, поскольку, по его словам, не привык снимать штаны в присутствии посторонних.

В итоге Иванович тест всё же сдал, но в РУСАДА потребовали от «Зенита» жестко наказать футболиста за его поведение.

Ранее футболист сообщал, что хочет остаться в клубе.