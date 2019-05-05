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СМИ: Иванович устроил скандал во время теста на допинг

вчера, 14:39

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович устроил бунт во время сдачи теста на допинг перед матчем с «Динамо».

23 апреля на тренировку к «сине-бело-голубым» нагрянули допинг-офицеры, которые выбрали нескольких футболистов для проверки, в том числе и серба.

По словам сотрудников РУСАДА, Иванович долго отказывался писать в баночку, кричал на проверяющих и пытался прогнать их, поскольку, по его словам, не привык снимать штаны в присутствии посторонних.

В итоге Иванович тест всё же сдал, но в РУСАДА потребовали от «Зенита» жестко наказать футболиста за его поведение.

Ранее футболист сообщал, что хочет остаться в клубе.

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Все комментарии
112910415
112910415
   121 / 1009
вчера в 20:28
ай-ай-ай!
halfbeek
halfbeek
   809 / 1009
вчера в 18:59
Возможно не понял и подумал, что будет сдавать тест на беременность.
mat73
mat73
   235 / 1009
вчера в 17:59
писАть или пИсать не хотел)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   269 / 1009
вчера в 16:56
Может просто писать не хотел
grazie100
grazie100
   274 / 1009
вчера в 16:27
Все знают о Титове и ещё кого-то финна, а чемпион России 2019 - Зенит тут при чём?,,Ваня лучший", что -то с памятью твоей стало???
161регион
161регион
   55 / 1009
вчера в 16:25
Мильдоний?бромотан?)))
grazie100
grazie100
   274 / 1009
вчера в 16:18
Такие как Ваня лучший всегда адвокаты таких провокаторов , которые ударив первыми в табло ,тут же начинают собирать материал для прокурора, за то что им начистили вывеску и буду требовать срок больше чем за неумышленное убийство .Хотя получили огромную компенсацию и вроде не хотели изначально возбуждать дело..Вообще-то при наличие мб.т. легко конструировать ситуации, тем кто хочет аолучить определённый результат , т.е. не бином Ньютона, а простая арфметика.яМоралисты такого рода часто являются персонажими вызывающие особые негативные чувства...
Dark_Soul
Dark_Soul
   531 / 1009
вчера в 15:57
Кричал, прогонял всех и отказывался писать в баночку. В итоге дали ремня и посадили таки на горшок.
iri13
iri13 ответил Ваня лучший
   139 / 1009
вчера в 15:53
А нам неизвестна процедура оформления протоколов Русада. Может не успели. Не надо искать черную кошку.... У Зенита праздник, надо все хорошее отмечать, а не козни выискивать
Так я бы и не выискивала..просто можно было денек подождать..хотя, о чем я?..ты прав, будем праздновать!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил iri13
   59 / 1009
вчера в 15:44
А нам неизвестна процедура оформления протоколов Русада. Может не успели. Не надо искать черную кошку.... У Зенита праздник, надо все хорошее отмечать, а не козни выискивать
cska plus
cska plus
   24 / 1009
вчера в 15:41
А результат то какой?
Байкал-38.
Байкал-38.
   53 / 1009
вчера в 15:39
Только извращенцы любят смотреть когда кто то писает и как они писают!
Ивановича можно понять, я тоже послал бы таких.
морозз
морозз
   62 / 1009
вчера в 15:36
Ерёменко наверное его заразил?
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Nafnafik
   53 / 1009
вчера в 15:36
Ваня такой законопослушный, а убийцу Гулиева оправдывал.
Он же кореш назара
Bruno Senna
Bruno Senna
   491 / 1009
вчера в 15:32
Думаю, 25процентный клоун был бы в восторге увидеть сдачу тестов глушаковым 😀
grazie100
grazie100
   274 / 1009
вчера в 15:29
РусАда вообще-то прославилась своими работниками на весь Мир, их в пору наказывать самих ...За что жёстко , эти московские и скорее всего спартаковские ,,сектанты" всем уже так нравятся, что хочеися их куда-то направить ...
grazie100
grazie100
   274 / 1009
вчера в 15:24
Писать в присутствие посторонних неприятно, они боялись что он им сдаст анализ кала?Совсем офонарели адавцы?
Nafnafik
Nafnafik
   253 / 1009
вчера в 15:22
Ваня такой законопослушный, а убийцу Гулиева оправдывал.
iri13
iri13 ответил Ваня лучший
   139 / 1009
вчера в 15:11
Интриги? Не думаю. Недавно подобная история была в хоккее, когда даже тренера не пощадили. А СМИ подают новость тогда, когда она ещё интересна. Так принято.
..после игры с Динамо тоже бы на "ура" прошла.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил номер 12
   59 / 1009
вчера в 15:04
Порядок взятия допинг проб регламентирован Вада и никто из этого проблем не делает, кроме супер звёзд Зенита. До этого брали у всех команд и проблем не было
Ваня лучший
Ваня лучший ответил номер 12
   59 / 1009
вчера в 15:01
Именно так, им многое дозволено. Такой закон и надо подчиняться. Они имеют право прийти и в 6 утра.
Levadia
Levadia
   43 / 1009
вчера в 15:00
Ну вот и началось!
Зенит уже чемпион и обиженные начинают "интересные истории" придумывать!
А источник дак вообще "сказка"!)))
Давай Дима,побольше удобрения на вентилятор!!!
На большее же ты не способен!
номер 12
номер 12 ответил Ваня лучший
   443 / 1009
вчера в 15:00
Но есть и порядок взятия допинг проб, которые никто не отменял
Они бы туда еще телекамеры притащили.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ROLENTO
   59 / 1009
вчера в 14:59
Но есть и порядок взятия допинг проб, которые никто не отменял
номер 12
номер 12
   443 / 1009
вчера в 14:59
РУСАДА думает, что им все дозволено?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил iri13
   59 / 1009
вчера в 14:59
Интриги? Не думаю. Недавно подобная история была в хоккее, когда даже тренера не пощадили. А СМИ подают новость тогда, когда она ещё интересна. Так принято.
iri13
iri13
   139 / 1009
вчера в 14:52
..ну.. на соккере без ложки дегтя никак..специально новость "мариновали" до завоевания золота?
..и до 30 го тура бы подождали, наверное?)
ZaZizu
ZaZizu
   401 / 1009
вчера в 14:51
офицеры русада - звучит как какие-то черти из ада,пусть скажут спасибо, что Иванович их на ххх не послал! перцы,мля
ROLENTO
ROLENTO
   271 / 1009
вчера в 14:45
Правила приличия никто не отменял. Всё правильно сделал. Для этого есть туалет.
makkie
makkie
   18 / 1009
вчера в 14:44
Позор какой-то!
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