ПСЖ хочет подписать Канте

ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Нголо Канте. Парижане готовы предложить футболисту долгосрочный контракт с высокой заработной платой.
Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересован «Ювентус».
ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Нголо Канте. Парижане готовы предложить футболисту долгосрочный контракт с высокой заработной платой.
Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересован «Ювентус».
А то набрали паредесов, альвешов и кереров...
А то набрали паредесов, альвешов и кереров...