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ПСЖ хочет подписать Канте

19 мая 2019, 17:51

ПСЖ рассматривает возможность подписания полузащитника «Челси» Нголо Канте. Парижане готовы предложить футболисту долгосрочный контракт с высокой заработной платой.

Ранее сообщалось, что в услугах Канте заинтересован «Ювентус».

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Все комментарии
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
   587 / 843
вчера в 21:08
А по сасать они не хотят.
shlifen
shlifen
   143 / 843
вчера в 01:23
Да ну, бред какой-то, у Челси трансферный бан, игроков уповня, стиля и позиции Канте дай бог 3-4 в мире (а может и 1-2). Даже если бы не было бана, Челси бы за него лимонов 150-180 выставил (с учётом что фиг где ещё найдешь замену такого уровня). Ну а с баном - ПСЖ думаю можно и не пытаться... Проще Погба пытаться купить =))))
Romeo 777
Romeo 777
   160 / 843
19 мая в 19:35
Шансов...ноль. Канте уже сказал своё слово, когда продлил контракт.
Nazi
Nazi
   638 / 843
19 мая в 19:22
Вот это было бы идеально, но осуществимо ли?

А то набрали паредесов, альвешов и кереров...
Медив
Медив
   44 / 843
19 мая в 19:16
К тому же если они за Паредаса отдали почти полтос, то сумма за Канте в таких реалиях будет немного пугающей
Медив
Медив
   44 / 843
19 мая в 19:12
Высокая заработная плата по новому контракту у Канте есть и в Челси... Придется договариваться с клубом, а у ПСЖ и так с фейр-плей проблемы
рус фан
рус фан
   233 / 843
19 мая в 18:31
Уход Канте ослабит Челси.
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