Зидан уговаривает Погба подать официальный запрос на трансфер

19 мая 2019, 10:33

Согласно информации британской прессы, наставник «Реала» сообщил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, что он сам должен поучаствовать в своем переходе в мадридский клуб.

Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд всеми силами старается удержать футболиста, поэтому переговоры между клубами зашли в тупик. Погба должен подать официальный запрос на трансфер, чтобы увеличить вероятность сделки.

Ранее сообщалось, что «Реал» отпугивают требования Погба по зарплате.