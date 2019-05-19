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Зидан уговаривает Погба подать официальный запрос на трансфер

19 мая 2019, 10:33

Согласно информации британской прессы, наставник «Реала» Зинедин Зидан сообщил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, что он сам должен поучаствовать в своем переходе в мадридский клуб.

Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд всеми силами старается удержать футболиста, поэтому переговоры между клубами зашли в тупик. Погба должен подать официальный запрос на трансфер, чтобы увеличить вероятность сделки.

Ранее сообщалось, что «Реал» отпугивают требования Погба по зарплате.

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Все комментарии
Барсамания1988
Барсамания1988
   489 / 843
вчера в 01:54
Мда с таким усилением реал скоро перестанет попадать в зону лч.
marvel777
marvel777 ответил Inside91
   322 / 843
19 мая в 23:50
Точно , я уже запамятовал.Кажется он в УЕФА сейчас.
вроде в фифа уже
Inside91
Inside91 ответил marvel777
   385 / 843
19 мая в 23:23
При САФе был Дэвид Гилл - он ушел вместе с ним
Точно , я уже запамятовал.Кажется он в УЕФА сейчас.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   404 / 843
19 мая в 17:23
Останется у разбитого корыта
howlet
howlet
19 мая в 16:45
надеюсь не срастется и погба останется в манчестере. Не понимаю Зидана Почему он так желает заманить его в Мадрид.
Джавид Абассов
Джавид Абассов
19 мая в 16:41
Продайте этого бездаря французского и купить за 50 лямов Бруно Фернандеша из спортинга и Томаса из Атлетико и вопрос по полузащите закрыт. Продав этого кюба, можно купить двух этих работоспособных и талантливых футболистов.
Плюс надо взять Бейла на правый фланг обязательно , ставлю своих внебрачных детей , что именно в МЮ он обретёт вторую молодость! Бейл подходит только МЮ, не другому клубу, уж точно возращению в Тотенхем, считаю ошибкой. Кстати, я не люблю хрустального валийца, но он подходит МЮ.
И обязательно забрать Облака из Атлетико, а Испанца в ПСЖ. Плюс сумма отступных за Облака 100-120 лямов, можно впридачу им дать бездаря Лукаку.
В защиту только одного защитника можно взять: Кулибали,Миленкович,Майгуаер или же того же Моноласа. Игроки расставлены по ценой убывающей.
На роль правого защитника: Рикарду Перейра, Марсель Хальстенберг, Валентино Лазаро, Эйрон Уан-Биссака

Состав:
Марсияль-Решфорд-Бейл
Томас-Мактоминей-Фернандеш
Люк- Кулибали- Линдалев- Лазаро
Облак
Artuom
Artuom
   77 / 843
19 мая в 15:55
И Зидан тупит - Погба явно не нужен, и в МЮ тупят - наоборот нужно избавляться от Поля пока хоть кто-то хочет купить.
marvel777
marvel777 ответил Inside91
   322 / 843
19 мая в 14:51
При САФе был Дэвид Гилл - он ушел вместе с ним
Garrincha58
Garrincha58
   422 / 843
19 мая в 14:47
Зидана в середине будущего сезона уберут вот увидите
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 14:46
Лучше б своей командой занимался.
Пока этот тупой тренер гоняется за этим никчёмным игрочишкой, его команду выносят по всем статьям!!!
ПОЗОР Реалу и Зидану!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
   241 / 843
19 мая в 14:35
Его переход в Реал большая ошибка
Inside91
Inside91 ответил Dark MU
   385 / 843
19 мая в 14:34
Вудворт сам должен понимать, что нужно отдавать пока спрос есть, но этот дурачина ещё пытается и удержать его...
У этого Вудворда , мозг заточен исключительно на маркетинг и продажи футболок , видать сэр Алекс держал его в узде ,а как вышел на пенсию , так этот кадр разгулялся на полную.
Dark MU
Dark MU ответил Брулин
   356 / 843
19 мая в 14:04
Вудворд, похоже, главный неадекват там.... конечно же что надо отдавать без вопросов
Он вообще не смыслит в трансферной политики, нужен нормальный спорт.директор
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   431 / 843
19 мая в 13:54
Зидан подталкивает Погба на кидалово ,своего сынка тянет к основе ... Вообщем алжирец с гнильцой.
Брулин
Брулин ответил Dark MU
   172 / 843
19 мая в 13:17
Вудворт сам должен понимать, что нужно отдавать пока спрос есть, но этот дурачина ещё пытается и удержать его...
Вудворд, похоже, главный неадекват там.... конечно же что надо отдавать без вопросов
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 13:03
Честно не понимаю Зидана, если конечно это не утка, зачем Реалу этот зулус.
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
19 мая в 12:45
Пусть пусть берет его физрук, чтоб в двойне опозорятся
Dark MU
Dark MU
   356 / 843
19 мая в 12:42
Вудворт сам должен понимать, что нужно отдавать пока спрос есть, но этот дурачина ещё пытается и удержать его...
RUPRICHT
RUPRICHT
   584 / 843
19 мая в 12:26
ТО ЧТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕ ЭТО ЕГО ПРАВО И ДЕЛАЕТ ЭТО ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО!!! ЕСЛИ ОН НУЖЕН РЕАЛУ НУЖНО ИДТИ НА ЕГО УСЛОВИЯ!!! А ИНАЧЕ ОПЯТЬ ПОЛУЧИТСЯ ЧТО ЗИДАН НАЧНЕТ ВСЕХ ПУГАТЬ ЧТО ЕСЛИ ОН не СОБИРЕТ НУЖНЫЙ СОСТАВ ОН УЙДЕТ!!!???Я Б СКАЗАЛ СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА!!!???НЕ ЗАМЕНИМЫХ ТРЕНЕРОВ НЕТ!!!???
Naimi Nabi
Naimi Nabi
   570 / 843
19 мая в 12:03
soccer большинство твои читатели нацисты может NO RASISME
galem72
galem72
   352 / 843
19 мая в 11:41
Поможем и мы Миррору уговорить уголька перейти к берберу.
drug01
drug01
   124 / 843
19 мая в 11:37
Надо слушать!
particular
particular
   1 / 843
19 мая в 11:34
Погба - не Дрогба!! Не та фигура, за которую стоит так упираться...
ermak6848
ermak6848
   173 / 843
19 мая в 11:17
если Погба перейдёт - то этим усилит не только клуб, но и Амбиции Зидана в футбольном мире.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 843
19 мая в 11:17
Надеюсь этот трансфер состоится.
112910315
112910315
   2 / 843
19 мая в 11:01
Если Азар по делу, без вопросов, но Погба не очень он нужен Реалу
BARCDJIN
BARCDJIN
   102 / 843
19 мая в 10:58
Лысый физрук уже в ножки падает великому Мю-Негру.
Caniggia
Caniggia
   42 / 843
19 мая в 10:56
Если лысый африканец сумеет усмирить строптивого негритенка, то тот сможет принести немало пользы Реалу.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   774 / 843
19 мая в 10:55
Пусть валит, только атмосферу отравляет
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
19 мая в 10:44
Погба и хочется и боязно.
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