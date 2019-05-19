Зидан уговаривает Погба подать официальный запрос на трансфер

Согласно информации британской прессы, наставник «Реала» Зинедин Зидан сообщил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, что он сам должен поучаствовать в своем переходе в мадридский клуб.
Исполнительный директор МЮ Эд Вудворд всеми силами старается удержать футболиста, поэтому переговоры между клубами зашли в тупик. Погба должен подать официальный запрос на трансфер, чтобы увеличить вероятность сделки.
Ранее сообщалось, что «Реал» отпугивают требования Погба по зарплате.
Плюс надо взять Бейла на правый фланг обязательно , ставлю своих внебрачных детей , что именно в МЮ он обретёт вторую молодость! Бейл подходит только МЮ, не другому клубу, уж точно возращению в Тотенхем, считаю ошибкой. Кстати, я не люблю хрустального валийца, но он подходит МЮ.
И обязательно забрать Облака из Атлетико, а Испанца в ПСЖ. Плюс сумма отступных за Облака 100-120 лямов, можно впридачу им дать бездаря Лукаку.
В защиту только одного защитника можно взять: Кулибали,Миленкович,Майгуаер или же того же Моноласа. Игроки расставлены по ценой убывающей.
На роль правого защитника: Рикарду Перейра, Марсель Хальстенберг, Валентино Лазаро, Эйрон Уан-Биссака
Состав:
Марсияль-Решфорд-Бейл
Томас-Мактоминей-Фернандеш
Люк- Кулибали- Линдалев- Лазаро
Облак
Плюс надо взять Бейла на правый фланг обязательно , ставлю своих внебрачных детей , что именно в МЮ он обретёт вторую молодость! Бейл подходит только МЮ, не другому клубу, уж точно возращению в Тотенхем, считаю ошибкой. Кстати, я не люблю хрустального валийца, но он подходит МЮ.
И обязательно забрать Облака из Атлетико, а Испанца в ПСЖ. Плюс сумма отступных за Облака 100-120 лямов, можно впридачу им дать бездаря Лукаку.
В защиту только одного защитника можно взять: Кулибали,Миленкович,Майгуаер или же того же Моноласа. Игроки расставлены по ценой убывающей.
На роль правого защитника: Рикарду Перейра, Марсель Хальстенберг, Валентино Лазаро, Эйрон Уан-Биссака
Состав:
Марсияль-Решфорд-Бейл
Томас-Мактоминей-Фернандеш
Люк- Кулибали- Линдалев- Лазаро
Облак
Пока этот тупой тренер гоняется за этим никчёмным игрочишкой, его команду выносят по всем статьям!!!
ПОЗОР Реалу и Зидану!!!
Пока этот тупой тренер гоняется за этим никчёмным игрочишкой, его команду выносят по всем статьям!!!
ПОЗОР Реалу и Зидану!!!