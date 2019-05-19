Агент: «За Головиным следят все ведущие клубы. В этом ничего удивительного»

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил действия футболиста в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена» (2:0).

Приятно, что Александр сыграл ключевую роль в этом важнейшем матче: отдал результативную передачу, забил и вообще действовал полезно для команды. Теперь турнирное положение «Монако» существенно лучше, чем было до этого тура. Впрочем, остаётся ещё заключительная игра с «Ниццей», которая тоже будет иметь большое значение. Слухи о переходе Головина? Поймите, Александр — качественный игрок, за ним следят все ведущие клубы. В этом нет ничего удивительного. Однако все мысли и планы футболиста связаны только с «Монако».