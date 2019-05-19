ГлавнаяНовости

Агент: «За Головиным следят все ведущие клубы. В этом ничего удивительного»

19 мая 2019, 13:22
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 0Логотип футбольный клуб АмьенАмьенМатч завершен

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил действия футболиста в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена» (2:0).

Приятно, что Александр сыграл ключевую роль в этом важнейшем матче: отдал результативную передачу, забил и вообще действовал полезно для команды. Теперь турнирное положение «Монако» существенно лучше, чем было до этого тура. Впрочем, остаётся ещё заключительная игра с «Ниццей», которая тоже будет иметь большое значение. Слухи о переходе Головина? Поймите, Александр — качественный игрок, за ним следят все ведущие клубы. В этом нет ничего удивительного. Однако все мысли и планы футболиста связаны только с «Монако».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиДе Росси может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 23:15 Комментарии2
СлухиМилинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус»
Сегодня, 22:18 Комментарии5
СлухиПСЖ нацелился на защитника дортмундской «Боруссии»
Сегодня, 17:39 Комментарии2
СлухиМЮ предпримет последнюю попытку подписать Де Лигта
Сегодня, 17:26 Комментарии23
Слухи«Наполи» может вернуть Квальяреллу в команду
Сегодня, 16:29 Комментарии1
СлухиРуй может продолжить карьеру в «Милане»
Сегодня, 13:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 843
19 мая в 20:28
Эм какие ведущие? Урал и енесей? Наверное и им он не нужен
RIR68
RIR68
   195 / 843
19 мая в 15:42
Александр играет и прибавляет, он уже давно не игрок ЦСКА. Непонята позиция ка-бешников . Это игрок сборной. Они не хотят иметь качественного игрока в сборной?
Шишанутый
Шишанутый
   13 / 843
19 мая в 15:13
Лооол) что он нам тут парит! Всего три меча вроде забил за сезон Главин. Кому нужен этот аутсайдер?
Сов Армия
Сов Армия
   471 / 843
19 мая в 14:54
А как же промеска-лавочник?
А. Миронов
А. Миронов ответил Egorium
   199 / 843
19 мая в 14:45
Нифига ты клонов выпустил.
Люблю Славнова позорить. Уже традиция.
beefs
beefs
   169 / 843
19 мая в 14:44
Молодец не затерялся, теперь пора показать все свое мастерство...
Egorium
Egorium ответил классный руководитель
   111 / 843
19 мая в 14:41
А ты из дома сутками не выходишь по какой причине, Славнов? Со здоровьем что-то или просто принципиально этот мир не устраивает?
Нифига ты клонов выпустил.
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил классный руководитель
   154 / 843
19 мая в 14:38
А ты из дома сутками не выходишь по какой причине, Славнов? Со здоровьем что-то или просто принципиально этот мир не устраивает?
Свиней позорных люблю ласкать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 843
19 мая в 14:37
Нормальное явление. Ждем когда окошко откроется!!!
классный руководитель
классный руководитель ответил Nimbles
   93 / 843
19 мая в 14:37
Дядя, ты ничего не перепутал от позора свиней?
А ты из дома сутками не выходишь по какой причине, Славнов? Со здоровьем что-то или просто принципиально этот мир не устраивает?
Nimbles
Nimbles ответил классный руководитель
   33 / 843
19 мая в 14:33
Молодец, Славнов, так их, коней. Покажи своё реальное отношение к ним)
Дядя, ты ничего не перепутал от позора свиней?
классный руководитель
классный руководитель ответил Nimbles
   93 / 843
19 мая в 14:31
Как раз очень удивительно, головен полное бревно, опустил Монако, опустит еще кого угодно.
Молодец, Славнов, так их, коней. Покажи своё реальное отношение к ним)
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
19 мая в 14:22
Как раз очень удивительно, головен полное бревно, опустил Монако, опустит еще кого угодно.
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб
Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб ответил cska plus
   15 / 843
19 мая в 14:09
Пусть завистники из хрющатника и бомжарни читают.
Разве покровителей называют бомжами? Похоже на бунт на корабле. Срочно к манго, он научит себя правильно вести перед хозяевами.
Colchoneros
Colchoneros
   54 / 843
19 мая в 14:00
В Байер бы его!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   276 / 843
19 мая в 13:54
Маловар : "Спартак не следит за ним. Агент врет"
Гавриленко
Гавриленко
   34 / 843
19 мая в 13:50
АХА-ХА. Разве что в кабинетном сериале.

Забил гол ноунеймам и сразу звьязда.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 843
19 мая в 13:41
Головину нужен нужный клуб.
Zenit_84
Zenit_84
   145 / 843
19 мая в 13:39
Нарасхват!
mihaluch
mihaluch
   53 / 843
19 мая в 13:39
Если Головин намажется ваксой за ним и "Спартак"начнёт следить.
cska plus
cska plus
   3 / 843
19 мая в 13:37
Пусть завистники из хрющатника и бомжарни читают.
drug01
drug01
   124 / 843
19 мая в 13:24
Это хорошо удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100