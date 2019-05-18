Зидан: «Не думаю, что Навас уйдет из „Реала“»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался подтверждать информацию о том, что голкипер Кейлор Навас покинет команду по окончании сезона.
Нет, я не думаю, что он уйдет. Да и не хочу думать о том, что произойдет в следующем сезоне. Этим занимается пресса. Я разговаривал с Кейлором, у него есть контракт. Посмотрим, что произойдет.
СМИ сообщали, что основным вратарем команды в следующем сезоне будет Тибо Куртуа, «Реал» также вернет из аренды Андрея Лунина.
Он номер один, а не какой-то там Дыртуа
Он номер один, а не какой-то там Дыртуа