Зидан: «Не думаю, что Навас уйдет из „Реала“»

Главный тренер «Реала» отказался подтверждать информацию о том, что голкипер покинет команду по окончании сезона.

Нет, я не думаю, что он уйдет. Да и не хочу думать о том, что произойдет в следующем сезоне. Этим занимается пресса. Я разговаривал с Кейлором, у него есть контракт. Посмотрим, что произойдет.