ГлавнаяНовости

Зидан: «Не думаю, что Навас уйдет из „Реала“»

18 мая 2019, 16:14

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался подтверждать информацию о том, что голкипер Кейлор Навас покинет команду по окончании сезона.

Нет, я не думаю, что он уйдет. Да и не хочу думать о том, что произойдет в следующем сезоне. Этим занимается пресса. Я разговаривал с Кейлором, у него есть контракт. Посмотрим, что произойдет.

СМИ сообщали, что основным вратарем команды в следующем сезоне будет Тибо Куртуа, «Реал» также вернет из аренды Андрея Лунина.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиДе Росси может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»
Сегодня, 23:15 Комментарии4
СлухиМилинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус»
Сегодня, 22:18 Комментарии6
СлухиПСЖ нацелился на защитника дортмундской «Боруссии»
Сегодня, 17:39 Комментарии2
СлухиМЮ предпримет последнюю попытку подписать Де Лигта
Сегодня, 17:26 Комментарии24
Слухи«Наполи» может вернуть Квальяреллу в команду
Сегодня, 16:29 Комментарии1
СлухиРуй может продолжить карьеру в «Милане»
Сегодня, 13:46 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
   117 / 843
19 мая в 00:50
Навас лучше Куртуа
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
18 мая в 23:28
Ла лига, ЛЧ - Кейлор Навас. Копа дель Рей - Лука Зидан/Лунин. Почетная грамота запасных - Тибо Куртуа.
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
18 мая в 19:11
Буду рад, если останется.
Он номер один, а не какой-то там Дыртуа
cska plus
cska plus
   3 / 843
18 мая в 16:16
Замучают Зидана вопросами.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100